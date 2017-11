El restaurante Casa Consuelo recibe el reconocimiento de la hostelería española El emblemático establecimiento de Otur recoge el galardón de la FEHR por su promoción de la cultura en un acto en Salamanca ELENA S. HERRERO Jueves, 30 noviembre 2017, 11:30

El restaurante Casa Consuelo recició el Premio Nacional de Hostelería 2017, que otorga todos los años la Federación Española de Hostelería (FEHR), en un acto celebrado en el Teatro Liceo, en Salamanca. Casa Consuelo fue distinguida por su promoción de la cultura desde el emblemático establecimiento de Otur. En la ceremonia participó la consejera de Cultura y Turismo del Gobierno de Castilla y León, María Josefa García Cirac, y una representación de la patronal de la hostelería regional Otea, que fue quien propuso a la FEHR la candidatura del restaurante asturiano. Estuvieron presentes, entre otros, el presidente, Jose Luis Álvarez Almeida, y Alfredo García Quintana, que además de directivo de Otea es vicepresidente de FEHR. García Quintana acompañó a Álvaro García Lopez, que fue quien recogió el galardón de Casa Consuelo.

Antes del inicio de la entrega de los galardones, la consejera destacó la importancia de los premios como «estímulo para la hostelería y la restauración». Dijo que son un reconocimiento al trabajo y a la trayectoria de los galardonados y «un aliciente para seguir avanzando en la calidad del sector».

José Luis Yzuel Sanz, presidente de la Federación Española de Hostelería, resaltó la evolución que está experimentando la actividad en España. «Va viento en popa y creciendo, está tirando del carro y está creando empleo e ilusión», afirmó. Yzuel Sanz, no obstante, reconoció que hay cosas que mejorar y reclamó un mayor reconocimiento social y un mayor respeto por parte de las administraciones públicas, que deben estar «para no estorbar y para ayudar más», en referencia a los conflictos que surgen con terrazas o chimeneas, por ejemplo. «Se nos sitúa siempre en la confrontación y no se buscan soluciones», señaló José Luis Yzuel, quien reclamó también mayor apoyo al sector. «Somos más de 300.000 establecimientos y nuestro peso económico no tiene reflejo en los presupuestos», afirmó

La FEHR reconoce con estos premios «la labor de los establecimientos, empresas e instituciones que han destacado en aspectos tan diferentes como la innovación, la responsabilidad social, el apoyo a la cultura, la sostenibilidad, el compromiso con las personas con discapacidad y el compromiso con la calidad». La federación sostiene que los establecimientos y personas distinguidas «son un ejemplo para el sector por su contribución a engrandecer la hostelería». Además de Casa Consuelo fueron galardonados Jesús Acín, como empresario hostelero; el ‘Mesón Cuevas del Vino’, en Chinchón, como empresa; el restaurante Erre Ramón Freixa, a la firma de origen español en el mundo; Ausolan, en la categoría de responsabilidad social corporativa; Rural Suite Hotel, en la de discapacidad; el restaurante Spoonik, en innovación; restaurante Manolo, en la de calidad, y Casa Elena, en la de sostenibilidad.