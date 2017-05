El lugar impone, no sus precios: esta es una de sus virtudes. Y que la saga familiar continúe unida y creativa alrededor de la ya jubilada matriarca y maestra. Ahora -un ahora remoto- es el turno de Beatriz y Noelia, hija y nuera, dos guisanderas de casta y dos orgullosas guisanderas de club que han compartido con Yantar muchas recetas;y de Luis, que tuvo en su padre -ya ausente por demasiado corazón- al guía y ejemplo.

Los Pisones Calle: Jesús Revuelta Diego, 5. Gijón. Teléfono: 985 89 91 68. Cocina: Leni Gutiérrez Díaz, Beatriz Fernández Gutiérrez y Noelia García Valle. Sala: Luis Amador Fernández Gutiérrez. Ajuar: de calidad. Descanso: Domingo noche, lunes y martes noche.

He aquí una cocina familiar en plenitud:tradicional, regional y creativa. Sobran entusiasmo y profesionalidad en este nuevo y destacado puerto que deberá marcar durante muchos años las formas y modos de la tercera generación, sobrada de juventud, y de la cuarta que aún no sabemos, pero el oficio seduce hereditariamente tanto o más que los de farmacéutico o notario

Respecto al nuevo edificio con tres plantas que cumple dos años renacido y activo, en parte pasma por su empaque, en parte puede producir hasta cierto miedo escénico: el bajo modernista de bar y tapas con el nombre de Len, el primero clásico y distinguido que homenajea a Luis y Leni, el segundo sosegado y cosmopolita titulado Terranova (los perros constituyen una pasión alternativa) y el privado o Escondite, que incluso dispone de acceso privado, reparten mosaicos coloristas, ramajes murales, lámparas de lágrima, aparadores de talla, sillones con respaldos capitoné, expositores y la escultura de la neña que escluca de puntillas dentro de la pota mientras su madre revuelve:Leni y su nietina ya la han reproducido en vivo.

Fuera queda la terraza para pinchos y copas, y para almuerzos y cenas tardíos una vez sosegadas las demandas interiores;aire libre bajo sombrillas que con mayo florido y hermoso umenta demandas.

Unas demandas jerárquicamente encabezada por potes y arroces: callos a Los Pisones según güelita, pote y fabada en plenitud de huerta y matanza casera, fabes con mariscos únicamente cantábricos: y arroz con calamares en su tinta, almejas y langostinos, necoras, bugre... La mejor guisandería pone igualmente a punto hígado de ternera encebollado, cortes de xatu y gochu delicadamente guarnecidos, paletillas de cordero crujientes y melosas, mariscos de la cetárea propia, pescados de rula (lubina, chopa, besugo, pixín, merluza, tiñosu) y pronto bonito, para rematar con dulcerías del obrador propio:tarta mariñana, tarta San Luis, ximielgu de crema de leche, arroz con leche...

«Nací en el concejo de Langreo», cuenta Leni, «y siempre me gustó la cocina: desde muy pronto participé activamente en el San Martín familiar y acudí a cursillos. La afición me vino de mis abuelas y mi madre, grandes guisanderas y principales maestras junto con mi suegra Luisa. Me casé bastante joven, y siempre tuve en Luis, mi marido, al mejor compañero y colaborador, por eso, desde que nos dejó en el año 2010, no paso día sin echarlo de menos. Cuando en el año 1963 mis padres, Len y Celsa, alquilaron el gijonés bar Castañón, así llamado por ser propiedad de la familia de Luciano, el conocido futbolista y escritor gijonés, decidimos trasladarnos para echarles una mano. Allí comenzaron mis primeras actividades profesionales. Tras unos años de mucho trabajo abrieron su propio negocio justo enfrente: el bar Len. Seguidamente, en 1969, Luis y yo cogimos Casa Ciprión de Quintueles, y creamos Los Pisones. Tuvimos un enorme éxito e hicimos centenares de amigos entre los clientes hasta que un incendio, gracias a Dios sin otra víctima que la casa, nos trasladó a Venta les Ranes. El triste e inesperado fallecimiento de mi marido hizo que deseáramos el regreso a Gijón, y tras muchas preparaciones abrimos el nuevo restaurante Los Pisones cerca de La Guía, en un palacete centenario. Tal vez por tratar de mejorar diariamente, mis hijos Beatriz y Luis, y mi nuera Noelia, están llevando las exigencias y calidades a nuevas y altas cotas», afirma justificadamente orgullosa. Claro y verídico.

¿Qué visitar?

El propio edificio. Palacete de finales del siglo XIX, construido en estilo francés por una de las muchas fortunas que aquella época industrial produjo, destaca por las escamas de pizarra de su tejado, con airosas mansardas rematadas por bolas, por los artísticos enmarques de los balcones, por el acristalado mirador frontal y por el mirador lateral que forma terraza y da al jardín. Interiormente la restauración ha respetado escrupulosamente los elegantes salones enriqueciéndolos con columnas, mosaicos coloristas, hojas y puertas que hacen claros guiños al modernismo catalán o al cosmopolitismo de posguerra. Las destacables lámparas, tallados aparadores y otros muchos detalles llamarán la atención de todo nuevo comensal.

LA RECETA RECOMENDADA: Les fabes con llámpares de Beatriz

Ingredientes:

- 1 kilo de llámpares.

- 500 gramos de fabes de la granja.

- 1 tomate.

- 1 cebolla.

- 2 dientes de ajo.

- 1 pimiento rojo.

- 1 cucharada de pimentón.

- 250 gramos de jamón.

- 1/2 vaso de vino blanco.

- Perejil.

- Aceite de oliva virgen extra.

- Sal.

Elaboración:

1. Tras el obligado remojo nocturno, ponemos a cocer les fabes en agua fría junto con la cebolla, el perejil, el tomate y el pimiento rojo.

2. Picamos en tacos el jamón y lo añadimos.

3. Tras llevar el agua a ebullición, desespumamos y bajamos el fuego al mínimo.

4. Mientras van cociendo suavemente les fabes preparamos les llámpares.

5. Comenzamos por lavarlas bien poniéndolas en una sartén sobre fuego lento.

6. Añadimos el vino blanco.

7. Las tapamos y dejamos cocer hasta que se desprendan de su cáscara.

8. Cuando les fabes estén a media cocción (sobre una hora)hacemos un sofrito con los ajos picados muy menudos.

9. Una vez dorados añadimos el pimentón.

10. A continuación vertemos cuidadosamente les llámpares y su caldo a les fabes.

11. Meneamos la pota por las asas y dejamos que todo siga hirviendo.

12. Hacia el final ((sobre dos horas, probamos)corregimos la sal.

13. Reposadas estarán más ricas.

14. A les llámpares les quitaremos la mayoría de las conchas, pero no todas.