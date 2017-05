En el propio marco de la puerta aparecen rotuladas las posibilidades que dentro nos ofrecerán de manera detallada: desayunos, cafés, infusiones, pinchos, tapas, menús diarios, ensaladas, raciones, quesos, hamburguesas, ‘take-away’ que es el ‘me lo llevo a casa’ en anglosajón, etcétera.

Todo y siempre a punto y personalizado: el Doce Más Uno debe de tener una de las medias más altas de Gijón entre trabajadores y clientes con lo que la espera, necesaria muchas veces por el ‘se cocina al momento’ pasa rápido y la atención resulta inmediata. Tal vez eso produzca una cierta abundancia de trabajadores de cuello blanco (que ahora casi nadie lleva)a la hora del menú, por innovador, selecto, digestivo y rápido en un local moderno que tiende escaleras para que el nuevo comedor del altillo aumente las capacidades cuando julio comience.

Doce más uno Dirección: Avenida Manuel Llaneza, 13. Gijón. Teléfono: 984 18 28 74. Cocina: Borja Pérez Fernández. Sala: Liliana Sánchez Navarro. Menú de la casa laborales: 9,50 euros. Menú sábados:12,50 euros. Menú domingos: 15 euros. Media de la comida a la carta: 25 euros. Bodega: suficiente

¿El tipo de cocina? Innovadora y visual desde el clasicismo, definiciones siempre relativas y difíciles que acaban pareciéndose a las propias de un catálogo de arte, no de un restaurante que se autodefine –usando una excesiva modestia– como café: el guacamole con nachos, los canelones de xatu, el salpicón de marisco, la fajita de pollo adobada, los fritos de bacalao o los tacos de solomillo al ajillo, opciones dadas el día de visita en el menú, se amplían a la ensalada de la casa (con cecina, queso de cabra y frutos secos), a las croquetas de boletus, a los arroces (negro con calamares y alioli, cremoso con boletus y parmesano, cremoso con pulpo y langostinos), al espeto de pulpo y patata rota (excelentes patatas), al espeto de chipirones rellenos, a las tiras de cachopo, al entrecot laminado o a la hamburguesa Doce Más Uno con carne de vacuno, queso cheddar y cebolla caramelizada.

Yde postre –citando la posibilidad elegida no obstante el tiramisú y la delicia de chocolate guiñaran seductoramente el ojo–, la tarta de queso y frambuesa.

Aún en plena juventud, Borja no es un recién llegado. Avilesino de nacimiento y gijonés de crecimiento, comenzó su ejercicio laboral en mundos tan diferentes como el del transporte y el de los comerciales, ciertamente duros, frecuentemente ingratos y particularmente castigados por la crisis. Ydado que crisis significa originalmente cambio, lo de no hay mal que por bien no venga cumple su ciclo con literalidad, pues le condujo a friegaplatos en el restaurante El Cruce. Allí las artes de Charo y Luis pronto le sedujeron para –sin dejar de trabajar– hacer la carrera en la Escuela de Hostelería gijonesa y pasar del grifo al cazo. Ya titulado y formado, entró directamente de jefe de cocina en La Llorea lo que significaba, además de la actividad cotidiana, bodas y banquetes, dos pruebas óptimas para adquirir paciencia, previsiones y provisiones. Y de La Llorea a Las Delicias, y de Las Delicias a este Doce Más Uno, que es número dicen unos de la mala suerte, y dicen otros que de todo lo contrario.

Aquí, concretamente, el que le toca por calle sin atemorizar ni convocar espíritus supersticiosos.

Liliana, a la que conoció Borja hace más de una década, ya tuvo su propio bar, con lo que el amor y la compatibilidad laboral triunfan doblemente en un argumento romántico y gastronómico con mucho de El Festín de Babette y nada de Viernes 13.