Se llama La Esquina porque ocupa eso, una esquina en la que fuera carretera nacional y ahora, desviada ésta por la orilla opuesta del Sella, calle Mayor y arranque de la avenida de Europa, que odiamos los ‘brexit’ y a europeístas nadie nos gana. Sin embargo la entrada la tiene por la calle Nicanor Piñole, un gijonés enamorado de Parres, puerta de Picos y alameda del Sella.

La Esquina Dirección: Calle Nicanor Piñole, 6 (Arriondas) Teléfono: 985 84 17 11. Sala: Rubén Gutiérrez Vidarte. Cocina: María Trinidad Fernández Ribero ‘Trini’. Ayudantes: Paula Capmany y Raquel Velar. Descanso: Cenas lunes. Menú laborales: 8 euros. Sábados: 10 euros. Domingos: 12 euros.

El exterior pone planta a un edificio de estampa regional con los marcos de puertas y balcones resaltados por molduras de ladrillo –tan del gusto industrial– y con el chaflán abriendo dos grandes y sucesivos miradores acristalados. Por su parte, el interior podría decorar una telenovela de inicios del siglo XX gracias a sus columnas de hierro, su barra de banquetas y parrafada y su comedor separado por una cancela de rejilla con mesas cubiertas por mantelinos de cuadros.

Al fondo, en el viejo aparador empotrado, reposa la cristalería.

Un cartel recuerda el decálogo (exactamente el eneálogo) de normas que la casa impone y se autoimpone, algunas muy de observar, otras depende: «Lavarse bien las manos antes y después, picotear mientras se cocina, decir siempre ¡qué rico sabe!, no usar el móvil en la mesa, la televisión no está invitada a comer, pedir todo por favor y dar las gracias, no hablar con la boca llena, no levantarse de la mesa hasta que todos hayan terminado, acabar el plato». La prohibición del móvil y la de la televisión debería establecerse por decreto-ley del Gobierno.

Dado que el bar, chigre, cafetería y –por supuesto– restaurante, abrió alrededor de 1917 o 1918, año arriba o año abajo, podemos alzar ya una copa de sidra brut nature para conmemorar cien años ininterrumpidos con nombres y propietarios cambiantes por la inevitable dictadura del tiempo: primero Café Oriente, luego Café España, Café Monterrey, Casa Ampudia y La Espina.

Al jubilarse Javier Iglesias, su último propietario, en 2016 decidieron Trinidad y Rubén tomarlo bajo su tutela de manera inteligente, sin cambiar lo bueno que tenía para mantener a los parroquianos, y sumando unas cuantas innovaciones que atrajeran comensales nuevos.

Y así como Trinidad venia formada de varias cocinas de la comarca, Rubén se metía por vez primera en plaza hostelera, pero no tras una barra: durante casi una década se dedicó a elaborar y servir empanadas, donuts y cruasanes de la panadería Santa Rita: «Nos apetecía a los dos independizarnos y trabajar juntos, el local formaba parte de nuestras vidas y nos encantaba. Además contamos con los consejos y la colaboración de mi madre Fabiola que siempre son de gran ayuda», comenta Rubén.

Y dado que el largo trabajo en un obrador panadero deja huella, los tortos, amasados, reposados, cortados, aplanados y planchados según manda la tradición, bien con picadillo y huevos de aldea, bien con probe o emberzáu, resultan obligatorios. No obstante, mejor compartirlos o quedaremos ‘en sin fame’ para continuar compartiendo también el cachopo de la casa, más que notable, de cubierta crujiente e interior sin florituras: xata, jamón y queso en punto de fundido.

La sopa de hígado, la fabada, les fabes con almejes (amasueles que queda mejor), el pote, el arroz caldoso con marisco, las cebollas rellenas de bonito, los callos picantinos y con patatines de sartén de jierru, el cabritu, la merluza a la cazuela, el bacalao Vidarte –en salsa huertana y entomatadina que porta el apellido familiar–, el bonito en plancha, y tomate dentro de poco, o el arroz con leche y el flan de la casa, desvelan unas especialidades que, puestas al día, no desentonarían el día de su inauguración, justo antes de los felices años veinte.

No encontraríamos posiblemente setas con queso (en dos generaciones pasamos de micófagos a micófobos de tal manera que ya escasean en los praos igual que oricios en cantil), o embutidos de jabalí y ciervo, que las piezas cobradas por los cazadores servían más de lucimiento aristocrático que de alimento, ni cremas de cabrales… ¡Qué rareza!

Si había entonces, y hay ahora –sólo faltaría–, excelente cabrales y excelente gamonéu . Como corresponde.

¿Qué visitar?

Puente sobre el Sella. Libre ya del bullicio de tránsitos hacia Covadonga y la costa, este viaducto moderno y airoso (el anterior presumía de medieval) lo atraviesa Cela en su ‘Del Miño al Bidasoa’, Yescribe: «Las Arriondas, pueblo rico e importante, con casas y chalets magníficos, en el que el paisaje vuelve a las altas y escarpadas montañas y a los hondos y escarpados desfiladeros...». Cierto. Ante la confluencia del Sella y el Piloña, casas, chalets y galerías acristaladas se apiñan junto al salmonero río. El puente también nos deja admirar el cañón del siglo XVIII movido de la Plaza Mayor que llegó aquí (1968) como regalo de la Federación Nacional de Piragüismo, y marcó ruidosos disparos (hasta reventar)para dar la salida en la fiesta de las Piragüas,una salida situada justo bajo nuestros pies.

LA RECETA RECOMENDADA: Boroñu preñáu La Esquina

Ingredientes para unas 8 personas:

- 1/5 kilos de harina de maíz.

- 100 gramos de harina de trigo.

- 4 chorizos.

- 4 morcillas.

- 1/4 de kilo de lacón.

- 1/4 de kilo de panceta.

- 1 huevo.

- Agua caliente.

- Sal.

Elaboración:

1. Disponemos las harinas tamizadas a través de un colador en forma de volcán.

2. Echamos agua caliente y sal.

3. Trabajamos la ya masa añadiendo más agua caliente hasta dejarla elástica (que no pegue en los dedos).

4. Moldeamos una bola, la tapamos con un paño húmedo yque pase la noche.

5. Engrasamos el molde elegido.

6. Cubrimos sus interiores con capas de harina de cierto grosor sacadas y reamasadas de la bola.

7. Luego añadimos compangos precocidos en capas, trozos y tiras: una de costillas, otra de chorizos, otra de morcillas, otra de panceta, otra de de lacón.

8. Finalmente, antes del horno, cubrimos y rematamos con una última capa gruesa que hará de tapa.

9. Batido un huevo, lo usamos para pintar este ‘tejado’ del boroñu y al horno precalentado con él; que cueza a 160ºC una hora, y cuatro más a 100ºC.

10. Pinchamos para ver si el pincho sale limpio;repetimos la ‘cata’ cuantas veces sean necesarias.

11. Una vez logrado, sacamos el molde y lo dejamos enfriar sobre la encimera.

12. Llegado el momento lo desmoldamos, presentamos y cortamos en tajadas gruesas que, llenas de color, aroma, sabor y alimento, casi valdrán una comida completa por sí solas.