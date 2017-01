El asturiano que viste a las 'celebrities'

De un tiempo a esta parte, las 'celebrities' que lucen palmito sobre las alfombras rojas se visten con moda asturiana. De Sienna Miller a Lady Gaga pasando por Amal Clooney, Jessica Biel, Selena Gomez, Lupita Nyong'o o la siempre pluscuamperfecta Sarah Jessica Parker confían en una firma para epatar en sus actos públicos: 'Monse'. Ya en la última Semana de la Moda neoyorquina no se hablaba de otra cosa y 'Monse' cosechó el aplauso unánime de los medios especializados y la crítica.

Era el debut de la 'maison' fundada por dos insultantemente jóvenes discípulos del fallecido Óscar de la Renta: Laura Kim y Fernando García, de 32 y 29 años, respectivamente. Él, hijo de una asturiana de La Espina (Salas) cuya familia emigró a la República Dominicana, donde Fernando nació y donde su abuelo prosperó «como importador de productos domésticos». Y ha sido precisamente en honor a su madre -Montse, la encargada de inculcarle la querencia por Asturias, donde el diseñador pasó todos los veranos de la infancia- por lo que la ha bautizado así: «Es Montse, como mi madre, pero sin la 't'. Aunque, en realidad, primero íbamos a ponerle Penélope, como homenaje a la actriz, que tienen un estilo que nos encanta y que tanto vistió de Óscar de la Renta, pero pensamos que era demasiado femenino para los clientes. Queríamos algo femenino pero un poco más fuerte». Y, si hay alguien fuerte, esa es su madre, asturiana curtida por la emigración.

Su hijo y parte masculina de esta pareja artística de triunfadores tampoco olvida la tierra, cuenta el propio Fernando a EL COMERCIO desde su despacho de la Gran Manzana: «Las vacaciones de toda mi vida han sido en Covadonga, en Gijón, en Oviedo... Por eso le tengo tanto amor y tanto agradecimiento a gente como ustedes, que me brindan su apoyo desde allí. De hecho, estoy deseando ir cuando la compañía esté un poco más arriba. Quizá el año que viene. Ahora mismo no puedo porque esto es casi tan absorbente como tener un bebé».

No lo dice en broma, porque 'Monse' -que ha vestido a las grandes actrices de Hollywood antes incluso de su realizar primer desfile, lo cual dice mucho de su proyección- prepara su próxima colección y 'Net-a-porter', el gigante del lujo online, acaba de anunciar que venderá 15 prendas a partir del próximo miércoles entre las que se encuentran tres zapatos exclusivamente diseñados para el portal. Creaciones que oscilan entre los 800 y los 4.000 euros en el caso de los diseños más elaborados, aunque no tanto como para volverlos un suplicio.

Esa es una de las claves del éxito de una firma cuyo lema es 'A new beginning of feminity' (un nuevo origen de la feminidad), cuenta Fernando, que apuesta por una mujer delicada y sexy pero que destila contemporaneidad.

Y es que -defiende- «una mujer de hoy en día puede ser femenina sin tener que llevar un vestido de princesa. Queremos que nuestras clientas se vean siempre relajadas y que se sientan cómodas para que puedan disfrutar de sus grandes noches. No nos gusta nada el estilo encorsetado». O lo que es lo mismo: lo de las mujeres embutidas hasta perder la respiración y con el pecho en la garganta no va con ellos. «Pero parece que muchos diseñadores tienen miedo a diseñar ropa femenina y, al mismo tiempo, moderna».

Sin embargo, la tarea no es fácil, explica Fernando. «Conseguir el mejor 'look' para cada 'celebrity' es complicado. Hay que ser como un psicólogo, porque cada mujer tiene una personalidad diferente y la idea es adaptar el vestido a la persona y no al contrario», desvela el joven creador, que se formó como arquitecto y que, al igual que Laura Kim, creció profesionalmente en los talleres del maestro de modistos dominicano De la Renta, donde el tándem aprendió el oficio (Laura Kim, que incluso sonó para sucederle, durante once años y Fernando durante seis) y se hizo con buena parte de su nutrida agenda de contactos.

Hasta que, en febrero de 2014, comunicaron la decisión de marcharse a su mentor, decididos a crear su propia firma y, con su bendición y algo de pena por abandonar la que hasta entonces era su casa, comenzaron a trabajar en su proyecto.

«Es increíble cómo Óscar siempre supo que íbamos a trabajar juntos y, de hecho, siempre me hablaba de Laura muchísimo. Él sabía que iba a haber mucha química entre los dos, que nos íbamos a complementar». Y no se equivocaba: de la suma de los dos genios creativos iban a salir piezas estructurales, de cortes sencillos y dominadas por una paleta de colores vibrantes que enamora a 'it-girls' y estilistas de todo el mundo.

'Monse', especialista en reinventar una pieza tan clásica del armario como la camisa, también ha hecho de los diseños monocolor su sello, con una única concesión a las rayas: «Las rayas nos encantan. Son parte del ADN de la marca. Igual que el blanco y negro. Es un estampado pero no es un estampado y son masculinas pero les demos un toque femenino muy interesante». Esa nueva mujer es una de las obsesiones recurrentes de Fernando García, que tiene muy claros sus objetivos: «Cuando llegue a vestir a Penélope Cruz estaré listo para retirarme. O trabajar para la Reina Letizia, que además de muy elegante es asturiana, también sería un gran honor». Y para ninguna de ellas resultaría una mala elección. Porque 'celebrity' que se enfunda un 'Monse', 'celebrity' que se cuela en las listas de 'las mejor vestidas'.