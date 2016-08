El escándalo gay que rodea a Will Smith

Con personas/personajes como David Bowie, por ejemplo, el "escándalo" no tenía razón de ser: no ocultaba nada y actuaba como una persona más. El problema es con todos los que andan ocultando su condición en los medios de los que viven, y eso si da morbo al esos medios y al populacho, quienes parece se sienten "incitados" a ello. Debe ser cosa de la ociosidad imperante, y que no tienen otra cosa mejor que hacer. Pero, en fin, cada uno se entretiene con lo que puede.

¿Porque damos tanta importancia a si una persona es gay o no? Es lo mismo que juzgar a un negro por ser negro. No creo que la inclinación sexual sea algo importante. Es un tema que solo concierne a la misma persona y a su pareja. Pero claro, el "escándalo da dinero" a todos los que hablan de él.

Me da que el escándalo viene porque Will Smith lleva más de 20 años de relación con su mujer y no por si es o no es gay.