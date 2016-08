Pipi Estada carga contra 'Las Campos'

De la vida de 'Las Campos' interesa todo, visto el éxito que tiene el programa de Telecino, pero si hay algún tema que triunfa sobremanera es el amoroso. Durante la emisión del último capítulo, presentado por Carlota Corredera, se hizo un repaso sobre las parejas sentimentales de Terelu y en él no citaron a Pipi Estrada, uno de los más mediáticos, al que se refirieron como «periodista deportivo». Este hecho no le ha sentado nada bien y así lo ha mostrado en las redes sociales.

Según informa ABC.es, Estrada comentó con ironía si se habían despistado al sacar una foto suya en el vídeo sobre la vida sentimental de Terelu e incluso recordó unas duras palabras de su madre: «Hijo tranquilo, a esta para quererla hay que ser su madre».

Terelu, en cambio, se emocionó con el vídeo: «Me ha recordado momentos muy bonitos de mi vida. Hombres que han pasado por mi vida y que siguen estando en mí de alguna manera. Hay hombres que veo y digo: ¡Qué pena que esto no funcionara!?, confesaba». Solo guarda un mal recuerdo, del mencionado «periodista deportivo»: «Creo que solo he tenido una pareja que ha tenido deslealtad pública, el resto no ha abierto la boca».

En declaraciones a Vertele, Estrada afirma que «la quiso mucho y el primer año fue maravilloso» y que «la historia se puede negar, pero no se puede borrar». «Soy el que más ha durado en la vida de Terelu: tres años y medio», concluyó con humor. «Para mí es orgásmico que me ignoren».

Se acabó la miseria de las campos, ahora toca disfrutar con el @elchiringuitotv Vamos !! — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 25 de agosto de 2016

Q hable Margarita la empleada de hogar q tenía Terelu, al q le caían las cosas d la mano cada vez q tenía q servir la mesa del miedo q tenía — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 25 de agosto de 2016

Otro capítulo de elitismo ostentoso cargado d doble moral, q las camposian con una hipocresía única q manejan muy bien @fabricatele — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 25 de agosto de 2016

Todavía recuerdo cuando la reina madre me dijo: "hijo tranquilo, a esta para quererla hay q ser su madre" #LasCampos2@fabricatele — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 25 de agosto de 2016