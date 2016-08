Octavio Aceves le rompió la nariz al hombre que encontró en la cama con su ex

Octavio Aceves no quiso faltar al estreno el pasado jueves de la obra de teatro 'Asamblea de mujeres' dirigida por Juan Echanove y en la que interviene Lolita Flores junto con otros actores como Pastora Vega, María Galiana o Pedro Mari Sánchez.

El televisivo vidente fue uno de los rostros conocidos que acudieron al estreno y no dudó en hablar de uno de los momentos más duros de su vida y es que hace algunas semanas descubrió que el hombre que se iba a convertir en su marido le estaba engañando con otro desde hace años, según revela www.elnortedecastilla.es. Octavio comenta que en el momento en el que se enteró no pudo contener la rabia y le pegó tanto al que era su pareja como al hombre que estaba con él en la cama.

Después de ese complicado episodio, parece que el vidente ya ha estabilizado su vida según cuenta en una entrevista realizada por el portal Chance en la que asegura que se encuentra «fantástico, estuve muy mal porque tuve una depresión total porque me casaba el 15 de agosto, que es cuando cumplía 20 años de estar con mi pareja, y me fui tres días antes tranquilamente y como tengo llave entré y estaba con otro en la cama. Que después su madre me confirmó que hacía cuatro años que estaba con él».

Octavio recuerda el momento en el que vio al que iba a ser su marido en la cama con otro hombre: «Con lo pequeño que soy me subí a la cama y les pegué unas patadas que le rompí la nariz al otro y le hice un tajo en la cara a mi ex».

Después de este triste capítulo de su vida, su ex, según cuenta Octavio, quiere volver con él: «Quiere volver, quiere arreglarlo como sea, no puede vivir sin mí y mi secretaria ha aprendido una mala palabra en italiano y cuando él llama la dice y cuelga. No quiero saber nada con él».

Octavio también habló de la situación por la atraviesa Aramis Fuster. «Me apena profundamente. No tengo contacto con ella desde hace más de treinta años. Aramís era clienta mía cuando yo vivía en Barcelona y empezaba como vidente, vino con la madre a consulta y tenía condiciones».

Sobre los recuerdos que tiene de Aramis, su colega de profesión señala: «Yo la conocí siendo muy joven y Aramis es un pelín menor que yo, la conocí con su madre que era su apoyo, que la dominaba, que la manejaba, que la obligaba a disfrazarse y a venderse y todo... Cuando le faltó la madre se quedó sin nada, los hijos no le han apoyado en nada, le han sacado todo su dinero y la han dejado tirada».