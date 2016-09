Giuls, de 'Gran Hermano 14', se queda sin casa a un mes de dar a luz

Giuls, conocida por participar en la edición número 14 de 'Gran Hermano' no atraviese su mejor momento. A la joven le queda un mes para dar a luz a su hijo, pero esta buena noticia llega de la mano de una orden de desahucio por la que deberá dejar su piso.

La excocursante compartía con sus seguidores a través de redes sociales la complicada situación en la que se encuentra. «En octubre nace mi hijo Ian y en octubre nos tenemos que ir del piso donde estamos. Llevo desde marzo buscando un hogar 'decente' para mi familia», publicaba.

Además, Giuls recuerda los inconvenientes que tiene que superar a la hora de alquilar piso: «La mitad los alquilan para temporada de invierno y, la otra mitad, los alquilan a unos precios impensables, de 900 a 1.000 euros al mes». La situación de la exconcursante es de lo más preocupante.

Cuando queda poco tiempo para que dé a luz, Giuls no ve la solución por ningún sitio, ya que no solo el precio de los alquileres es desorbitado, sino que además tiene que hacer frente a otros muchos gastos como consecuencia del cambio de domicilio. «Tengo que pagar dos meses de fianza y el mes de entrada. O incluso piden pagar por adelantado. Como comprenderéis, no somos ricos; cuesta mucho soltar 3.000 ó 4.000 euros para entrar a un piso más el alquiler mensual, la luz, el agua, los teléfonos, internet, comida y gasolina. Qué os voy a contar».

La joven participó en 'GH 14'. Sin embargo, su paso por el programa de convivencia no fue demasiado largo, y es que fue la primera expulsada de la audiencia. Giuls, además, ocupó en su día la portada de la revista Interviú.