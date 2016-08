¿Quién es esta adolescente?

La imagen data de 1982. En ella, nuestra protagonista tenía 14 años. Nacida en Charlemagne, Quebec, en 1968, la protagonista de la fotografía es la cantante franco-canadiense de música pop Céline Dion. Se estrenó en los escenarios cuando contaba 5 años, interpretando canciones tradicionales canadienses, y a los 12 grabó su primera maqueta. Durante los 80 publicó varios discos en francés, y en 1988 ganó el Festival de Eurovisión representando a Francia. Le seguirían grandes éxitos en los 90 como "Where does my heart beat now".

En 1994 se casó con su descubridor y manager, René Angélil, veintiséis años mayor que ella. Ese mismo año publicó su tercer disco en inglés, 'The colour of my love', que contenía una versión de la canción "The power of love" (que ya había convertido en éxito la cantante Jennifer Rush en los años ochenta) y otra de "When I fall in love", que formó parte de la banda sonora de la película 'Algo para recordar'.

En 1995 volvió a publicar un álbum en francés, 'Déux o The French Album'. Ese mismo año participó en el disco homenaje a la cantautora Carole King, Tapestry Revisited, interpretando el tema "(You make me feel like) a natural woman".

En 1996 publicó 'Falling into You', ganó el Grammy a la Mejor Cantante Pop Femenina y actuó en el acto inaugural de los Juegos Olímpicos de Atlanta. En 1998 el tema central de la película de James Cameron 'Titanic' fue su éxito "My heart will go on", ganadora de un Oscar ese año y de cuatro premios Grammy en 1999, dos de ellos para la intérprete.

Los últimos años para Céline han sido trágicos. El año 2016 empezó muy mal. El día 14 de enero moría su marido René Angélil tras una larga lucha contra el cáncer. Dos días después, fallecía su hermano Daniel Dion, de 59 años, también víctima de un cáncer. Esta enfermedad parece que persigue a Céline de nuevo, ya que uno de sus cuñados, el marido de su hermana Liette, Guy Poirier, padece un cáncer que se ha extendido a los pulmones, el cerebro y los huesos.

Dion ha sacado fuerzas y está haciendo todo lo posible para volver al trabajo con normalidad después de las pérdidas sufridas. La cantante sigue viviendo en su residencia de Las Vegas, ha iniciado gira y ha grabado nuevas canciones desde el fallecimiento de su marido.