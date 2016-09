«Hay algo ahí fuera. Sin duda»

Ha pasado noches en tantos cementerios que hasta los considera aburridos. Entre extraterrestres, vampiros y demás criaturas insólitas, a Iker Jiménez (Vitoria, 1973) lo que le da miedo es levantarse de una pesadilla y «creer que me faltan dos asignaturas para terminar la carrera». Futbolista amateur y pareja de Carmen Porter, su inseparable compañera de plató, son padres de Alma, una niña de 4 años, que le tiene «maravillado». A los tres les encanta cantar cuando van en el coche.

– ¿A su ‘nave del misterio’ le sigue quedando gasolina?

– Sí, aunque cada vez es más difícil porque el mundo ha cambiado mucho desde que empezamos en 2005. Ahora con solo pulsar una tecla la información es infinita. El mayor misterio de Cuarto Mileno es su longevidad.

– ¿Se le sigue poniendo la carne de gallina con los fenómenos paranormales?

– Todavía me sigo emocionando cuando tengo una buena historia que contar. Esto que parece una tontería es muy importante, porque hago mi trabajo de corazón.

– ¿Cuál es ese misterioso lugar de nuestro país donde se perdería?

– Bajo tierra, elegiría Altamira, porque es el lugar más maravilloso que he contemplado. Sobre tierra ¡Hay tantos! Creo que me quedaría con un sitio que, aunque no es grandilocuente, siempre me ha dado buena suerte, Ochate, en el condado de Treviño. Es un pueblo considerado maldito, casi odiado. En España tenemos lugares increíbles y no los sabemos vender bien.

– Un periodista tan reconocido como Iñaki Gabilondo confesó haber visto luces inquietantes durante un vuelo, pero no le gusta hablar de ello...

– Iñaki fue la primera persona que entrevisté cuando empecé en la radio, me hizo un favor impresionante. Necesitábamos algo potente para arrancar y él se prestó a contarlo, la visión de un ovni sobre los cielos de China en un viaje junto a Juan Carlos I. Que luego ya no quiera recordarlo se deberá a algo personal.

– ¿Da vergüenza reconocer haber visto un ovni?

– A mí que alguien no quiera contarlo porque le da vergüenza me daría pena, pero estoy detectando una tendencia a la inversa, cada vez cuesta menos contar esas cosas en público que hace diez años.

– ¿Cree que hay algo ahí fuera?

– Nunca he tenido la menor duda de que hay algo ahí fuera. No sé si serán ovnis o el anhelo que tenemos por ese contacto, pero cualquiera que haya visto una noche estrellada y que conozca un poco el concepto del espacio comprenderá que si nosotros somos el culmen de la creación… Mal asunto. Tiene que haber gente mejor que nosotros.

– Lázaro, el de la Biblia, es el muerto viviente más famoso de todos los tiempos. ¿Por qué nadie le preguntó qué había al otro lado?

– Es el primer zombi de la historia. Yo he entrevistado a muchos Lázaros, gente que ha estado en ese otro lado de la muerte, y todos los mensajes que han traído eran muy esperanzadores. A uno de ellos le dieron por muerto después de sufrir una descarga eléctrica y me contó que estaba tan feliz que no quería regresar ¡Ni siquiera por su hija!

– ¿A quién resucitaría?

– A Félix Rodríguez de la Fuente, sin duda. Le daría un abrazo y le diría que su labor es la de un héroe. Siempre he intentado ser su alumno. Me gustaría preguntarle qué le pasó en su último viaje.

– ¿Qué le pone de mal humor?

– Me pone de mal humor esa zombificación que está sufriendo gran parte de la población, no les importa ser rebaño ni quieren ser críticos.

– ¿Cuál es su pesadilla?

– A veces me levanto sudando pensando que me faltan dos asignaturas de la carrera por aprobar. ¡Ningún tema de Cuarto Milenio es más terrorífico que eso! Creo que todo se debe a un sistema educativo terrible.

– Dicen que los cementerios son los lugares más tranquilos del mundo. ¿Es así?

– Hay algunos donde ha habido ladrones de cadáveres y criminales. Los cementerios han tenido mucha vida en la época del Romanticismo, pero curiosamente son los lugares en los que menos fenómenos paranormales ocurren.

– A su hija Alma ¿le leen cuentos de brujas o de príncipes y princesas?

– De todo un poco porque ella es muy imaginativa y le gusta contar cosas. Me tiene maravillado. Tenemos una gata en casa y ya con cuatro años me dice que quiere hacer un programa de televisión sobre animales. He tenido la suerte de haber estado siempre muy pegado a ella y eso es un tesoro que no voy a poder olvidar.

– ¿Le da miedo su programa?

– Algunas cosas sí. Hay que tener cuidado porque no hay que crecer con miedo, sino con fascinación por todo.

– Usted es muy futbolero, ¿sigue jugando partiditos?

– Síííí... para mí es una religión… Aunque nunca he sido bueno. En ‘Cuarto Milenio’ tenemos un equipo de fútbol 7. Cuando Cuatro me fichó me puso a grabar los lunes y después de esa temporada les dije que o me cambiaban el día o no renovaba, y me lo cambiaron. ¿Sabes por qué? Porque tenía partido cada lunes.