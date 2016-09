Camilo Sesto celebra los 70:«Me molo mazo»

Quizá la Real Academia admita el verbo ‘camilosestear’. Esta preñado de evocaciones literarias. Del mítico Ave Fénix, a Lampedusa y Oscar Wilde. Se refiere a la actitud vital de Camilo Sesto, cantante septuagenario desde ayer, que no deja de resurgir de sus cenizas, cambiar ‘gatopardianamente’ para que todo siga igual, y que, como un Dorian Gray de la canción melódica, detiene el tiempo con ayuda de bisturíes y chutes de bótox. Camilo Blanes, Sesto para la farándula, cumple 70 otoños y lo celebra gustándose. Con un disco triple en el que revisa toda su carrera en 60 temas y que presentó amadrinado por la incombustible María Teresa Campos, rendida admiradora con 75 años como 75 soles.

Vuelve a la palestra, que no a la carretera, tras vender más de cien millones de discos, con más de 600 canciones registradas en su amplio zurrón de compositor, y con un récord de 52 números uno. Contradiciendo uno de sus éxitos siderales, ‘Ya no puedo más’, entona el «sí puedo» con su añosa cara de niño. Tras escuchar un ‘Cumpleaños feliz’ desentonado por fans y la aduladora y diversa y fauna de la prensa el corazón, dijo risueño que seguirá adelante, que se gusta:«Me molo mazo».

Y eso que Sony Music no incluye este icónico tema en el triple ‘Camilo Sesto 70’ que llega a las tiendas el 23 de septiembre. Y no por que la desdeñe su autor, que gracias a este himno de adolescentes renació de las cenizas. Este sencillo de ‘Alma’ (2002) fue el inesperado bombazo con el que se ganó el favor de las generaciones más jóvenes.

«Los chicos me dicen ‘¡Adiós, ‘Molamazo!’», se ufana el cantante, que compareció en olor de multitud en la abarrotada sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). «‘Mola mazo’ es una reivindicación y me gusta más que me digan ‘te quiero mazo’ que ‘te quiero mucho’», dijo orgulloso de este éxito tardío un artista alcoyano que aparece en la portada del disco en un ‘doriangraynesco’ retrato de hace quizá cuatro décadas.

Se hizo esperar, como los grandes. Media hora que entretuvieron tarareando sus ‘hits’ algunas de las ‘miembras’ de sus 70 clubes de fans llegadas de Chile, Argentina, México, Barcelona, Huelva, Sevilla o Málaga. A todas les lanzó besos y abrazos tras un interminable posado.