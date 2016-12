Dalianah Arekion, la modelo que ha enamorado a Mario Casas

El suyo ha sido uno de los romances más mediáticos del cine español. A Mario Casas (30 años), galán desde que despuntara en la teleserie 'Los hombres de Paco', y Berta Vázquez (24), una bella actriz ucraniana con sangre etíope y nacionalidad española, que participó en la serie 'Vis a vis', se les agotó la pasión después de dos años y medio de relación. La top model Dalianah Arekion, natural de San Sebastián, aunque en la actualidad reside en Cantabria, ha conquistado el corazón del actor.

Desde que saltó la noticia el pasado lunes, el edificio donde la pareja Casas-Vázquez estableció su nido de amor tras conocerse en el rodaje de la película 'Palmeras en la nieve' se encuentra vigilado por los paparazzis, que aspiran a sacar una instantánea de la bella actriz ahora que ha regresado a la soltería.

Ella se ha quedado en el pequeño apartamento de 50 metros cuadrados que ambos alquilaron en el madrileño barrio de Chamberí. El inmueble, propiedad de unas monjas misioneras, está ocupado por otros 47 vecinos, de todos los perfiles: jóvenes estudiantes, ancianos y familias con niños.

Allí han convivido Mario Casas y la actriz durante algo más de dos años. A lo largo de este tiempo, se les podía ver paseando por las calles de la capital, continuamente acaramelados. «No iban el uno sin el otro, siempre de la mano o abrazados. Se daban constantes muestras de cariño», afirma una fuente cercana a la pareja. A los pocos meses de instalarse en el apartamento, decidieron añadir dos miembros a la familia: los gatos Mossi y Sofía, que tras la ruptura permanecen en el piso junto a la actriz.

Con la discreción que les caracteriza en lo referente a su vida privada, Mario y Berta no han querido realizar declaraciones -eso sí, cuando empezaron su idilio no dejaban de mostrar su pasión mutua en los múltiples reportajes que protagonizaron-. Por lo que ha podido saber el rotativo madrileño, el actor no ha vuelto a la vivienda y Berta no tiene intención de mudarse.

Mario Casas y Berta Vázquez.

Mario Casas ha pasado unas semanas viajando por Roma, Turquía y Los Ángeles, en algunas ocasiones acompañado por su familia y amigos. El pasado fin de semana también se le pudo ver disfrutando de la noche madrileña en Le Boutique Club, una de las discotecas más emblemáticas de la vida nocturna capitalina. Un último respiro antes de centrarse en la promoción de su nueva película, 'Contratiempo', que se estrena el próximo 6 de enero. Por su parte, Berta ha firmado un contrato con Telecinco para participar en la serie 'El accidente', que comenzará a grabarse en las próximas semanas.

Dalianah Arekion, una promesa de la moda

Los motivos de la ruptura no se han confirmado todavía. Aunque se especula sobre una posible relación de Mario con la modelo donostiarra Dalianah Arekion (20), con quien protagoniza la campaña navideña de una conocida firma de ropa. A pesar de que él no se ha hecho eco a través de las redes sociales de su amistad con la modelo, Dalianah ha publicado numerosas fotos que reflejan una gran complicidad entre ambos durante los días de grabación de los anuncios. Según ha informado el representante de la modelo a ABC, «Dalianah y Mario no se conocían de antes. Aunque la campaña se hizo pública a finales de noviembre, el proyecto comenzó un mes antes, aproximadamente».

Dalianah Arekion, nacida en San Sebastián el 23 de febrero de 1996, aunque en la actualidad reside en Cantabria, es considerada una auténtica promesa del mundo de las pasarelas. Hija de una ama de casa y de un pintor de obra, la joven triunfa por su aspecto «andrógino y marciano». Sus rasgos ya la han convertido en la favorita del director creativo de Givenchy, Riccardo Tisci. Gusta además de su aspecto físico el hecho de que haga gala de su carácter rebelde y socialmente comprometido.

No es la primera vez que Mario Casas abre una relación amorosa con una compañera de trabajo. Así, su romance con Amaia Salamanca surgió cuando rodó 'Fuga de cerebros', en 2009. A Amaia le siguió un noviazgo de cuatro años con María Valverde, junto a quien protagonizó la famosa trilogía 'A tres metros sobre el cielo', que lanzó a ambos al estrellato. Tras cuatro años de amor con María, el actor tuvo un auténtico flechazo con Berta Vázquez en el rodaje 'Palmeras en la nieve', en 2014.

Sin final feliz

Al iniciarse el rodaje de 'Palmeras', Casas seguía oficialmente saliendo con Valverde. En septiembre de ese mismo año, Sheila Casas, hermana y representante del intérprete, desvelaba a través de su cuenta de Twitter que Mario y María ya no estaban juntos «desde hacía meses». Se finiquitaba así una de las parejas más queridas y estables del cine español. Un final que a Valverde le costó superar. Meses después, la actriz rompía su silencio para hablar por vez primera de su expareja: «Ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él».

En su partida de nacimiento, Berta Vázquez figura como Birtukan Tibebe. Vino al mundo en Kiev (Ucrania) y fue adoptada a los 3 años por una familia española, de la que tomó su apellido. Ahora, en esos 50 metros cuadrados donde compartió su amor con Mario, Berta aprende a vivir sola.