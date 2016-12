El gran cambio físico de Iñigo, de 'Al salir de clase'

Aunque ha pasado mucho tiempo desde que 'Al salir de clase' abandonase las aulas por primera vez, el tiempo ha hecho mella de forma desigual en los que fueron sus adolescentes personajes. En uno de ellos ha sido especialmente cruel. Iñigo, el mítico joven engominado al que daba vida Mariano Alameda, es uno de los actores que ahora muestra un aspecto más cambiado.

Mariano Alameda, hoy en día.

Veinte años después de interpretar aquel papel en la serie de Telecinco, el actor ha reaparecido con el pelo rapado. Ahora, no solo ha perdido su pelo, sino que ha cambiado su forma de ganarse la vida. El que fuera actor en series como 'Aquí no hay quien viva' -hizo de novio de Luis Merlo- o en 'C.L.A. No somos ángeles', emitida en Antena 3 durante 2007, se ha convertido en profesor de yoga y meditación trascendental en un centro de Madrid, como recoge la web de 'Formula TV'. Como puede verse en Youtube, Alameda es todo un experto en temas relacionados con el Karma, las filosofías ancestrales, la búsqueda de la felicidad o el desarrollo psico-espiritual. En la actualidad, sube vídeos a un canal de Youtube donde se le puede ver dando conferencias sobre espiritualidad o impartiendo tutoriales sobre posiciones de yoga.