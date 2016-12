La gran bronca de Mila Ximénez y Terelu

Nuevo episodio de tensión en Mediaset. Terelu Campos y Mila Ximénez mantuvieron un duro enfrentamiento este martes durante la emisión del especial navideño del 'reality' de 'Las Campos'. La bronca entre las colaboradoras de 'Sálvame' llegó a tal punto que la hija de María Teresa Campos terminó saliendo del plató.

Todo comenzó cuando Mila opinó sobre la escasa implicación de Terelu en la preparación del menú de Navidad. En el programa, pudo verse como la presentadora se ayudaba de dos asistentas para cocinar el pavo que llevó a la cena en casa de su madre. A Terelu no le sentó nada bien el comentario. «Eso era un rodaje y no teníamos tiempo. ¿Qué quieres, que despida a una de las chicas y que se vaya a su casa con sus hijos?», dijo antes de abandonar el plató entre gritos. La colaboradoa regresó minutos después argumentando que había tenido un mal día y que «¡soporto cualquier comentario pero no la 'hijaputez!»

Mila Ximénez se ha emocionado recordando lo sucedido en el plató de 'Sálvame' y ha dado su opinión sobre la imagen que madre e hija están trasladando con su 'reality'. «La gente que está aquí sentada tiene mucho cariño a Teresa, pero va a conseguir que la gente piense que es una falsa». La colaboradora ha ido más allá y ha explicado que «ni yo merecía la salida de tono de Terelu, ni ella se merecía la salida de tono de Teresa».