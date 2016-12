«Soy cero promiscua»

2016 ha sido el año en el que la auténtica personalidad de Cayetana Guillén Cuervo ha salido del armario. Si alguna vez la creímos altanera y distante, su paso por ‘MasterChef’ nos la ha revelado dócil y cercana. Esta noche la actriz se pondrá algo rojo y celebrará que ha conseguido meterse en los corazones de la gente. En sus redes se acumulan las felicitaciones y su cocina huele a solomillo Wellington.

– ¿Ha hecho el papel de su vida en ‘MasterChef’?

– No hice un papel. Esa soy yo. En ese programa te graban en todos los registros y no puede haber ni trampa ni cartón. Muestran tus reacciones en situaciones límite. Cada uno ha sacado su carácter y algunos han reaccionado peor.

– Fernando Tejero, por ejemplo.

– Pobre. Él es un tío estupendo, pero tiene mucha inseguridad y se le ha enredado un poco.

– A usted se la ha visto buenaza, vulnerable, aplicada.

– Me reconozco en todo lo que ha dicho. Pero no sé por qué tengo fama de estirada. Quizá porque tengo la voz grave y soy vehemente o porque llevo años en el registro de programas culturales como ‘Versión española’ y parece que lo sé todo.

– ¿Era empollona de niña?

– De notable, pero no de sobresaliente. Aplicada sí, porque he sido siempre muy responsable. Eso lo ha heredado mi hijo, Leo, y el pobre sufre un montón.

– ¿Lleva usted mucha terapia a cuestas?

– Qué va. Yo soy vehemente a la hora de expresar mis puntos de vista, pero no soy nada conflictiva. Para enfadarme yo no sé qué tiene qué pasar... Lo que tengo que trabajar es la asertividad porque a veces con tal de no generar conflicto hago cosas que no me apetecen. En todos los años que llevo en TVE, nunca he tenido ni medio problema con nadie. Puede preguntar.

– ¿Y eso le viene de serie?

– Me viene de mi padre. Tengo su carácter. Mi madre es más beligerante, no se calla. Que también está muy bien. Pero yo lucho de otra manera, soy muy conciliadora.

– Pues yo la creía un hueso.

– Quizá porque he hecho personajes muy ‘heavies’, tías de rompe y rasga, como ahora en ‘El Ministerio del Tiempo’. Pero yo no soy nada así. Llevo 15 años con el mismo chico, soy cero promiscua. Antes me muero de vergüenza... Lo que soy es muy sociable, muy gamberra. Pero de ‘echá p’alante’ y de mujer fatal no tengo nada de nada.

– ¿Y de saber perder cómo anda?

– Bien. No me duele haber quedado segunda porque no esperaba llegar tan lejos. Mi preocupación era que no me echaran la primera semana por mi niño, para que no se muriera de vergüenza. Yo la competición la tengo conmigo misma, no sé pasar por encima de nadie. Otra cosa es que el rival tire la toalla y yo continúe. Uno de mis fuertes es mi capacidad de aguante.

– Se habrá matado a cocinar...

– Soy muy salvaje. He dormido dos horas diarias, he cocinado hasta las seis de la mañana, me he metido en restaurantes chinos, japoneses, marroquís... He metido horas extras como si me hubiera llamado Almodóvar para hacer un personaje de cocinera excelsa en París y tuviera solo 20 días para prepararlo. He estado día y noche, día y noche...

–¿Y qué le decían en casa?

– Producía tanta comida que se la tenía que regalar a mis vecinos porque no tenía dónde guardarla. Omar, mi marido, me decía: «¡Por favor, que te echen ya!». Él se ha pateado todos los supermercados de Madrid. Ahora les tiene fobia. Le mandas a por jamón york y huye.

–¿Qué diría su padre, Fernando Guillén?

–Él influía mucho en mí. De entrada quizá no lo habría visto claro pero luego, si llega a ver la respuesta de la gente, se hubiera muerto de amor.