«2017 ha sido el mejor año de mi vida» Roberto Leal es el presentador de moda en TVE tras tomar con éxito las riendas del nuevo 'OT'. «Toca dar lo mejor porque solo queda un mes de concurso» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Lunes, 8 enero 2018, 01:28

Pese a los nervios iniciales, Roberto Leal (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1979) ya se siente cómodo en el sofá de 'Operación Triunfo' (esta noche, a partir de las 22.30 horas). El presentador sevillano vive un gran momento profesional después de que el 'talent show' de TVE se haya convertido en el programa revelación de la temporada. Además, ha pasado sus primeras navidades como padre, por eso no ha pedido trabajo a los Reyes: «Después de todo lo que me está pasando, sería egoísta».

-Ya es una toda estrella de la cadena.

-De estrella nada, aquí hay que seguir pasito a pasito. Cuando un programa va bien el público te convierte en estrella, pero mañana te puedes dar contra la pared. Estoy muy contento, todo está funcionando bien y al público parece gustarle el tono que le estamos dando a 'Operación Triunfo'. Pero a los presentadores nos pasa como a los cantantes: en el momento en el que nos relajamos nos dan de tortas. Ahora toca dar lo mejor de nosotros porque solo queda un mes de programa.

-Empezó con nervios, ¿se imaginaba este éxito?

-Todos teníamos ganas de que esto funcionara, pero nos ha sorprendido a todos. Hay muchos espectadores que me confiesan por la calle que no tenían pensado ver 'OT' y se han acabado enganchando. En la primera gala recibimos muchas críticas por el casting, decían que era malo, pero es mejor así, que se critique al principio y luego sorprenda.

-Los 'triunfitos' han conectado con el público.

-Se ha demostrado que los chavales son de verdad, son inocentes y no vienen viciados. Ellos están retransmitiendo lo que es la juventud real de hoy en día, no la que muchos tienen en la cabeza. Estos son los jóvenes que queremos: humildes, trabajadores y con sueños.

-Nada que ver con el estereotipo de 'ninis'.

-Eso es. Es de lo que más feliz me siento, es una torta con la mano abierta a todos los que critican a esta generación. Siempre se les ha criticado mucho, también a los que quieren dedicarse a la música o a ser actores. También te das cuenta por la naturalidad con la que abordan ciertos temas.

-¿Cree que les vino bien salir de la Academia en Navidad?

-Cuando tienes contacto con la realidad de fuera de la Academia tu percepción cambia un poco, como pasó en la firma de discos. Pero ya está Noemí Galera para bajarlos al suelo otra vez.

-¿Cómo lleva la relación con los concursantes?

-Ellos van cogiendo confianza conmigo y yo con ellos porque en la primera gala estábamos todos marcando las distancias. Ahora están muy relajados, se quedan tranquilos porque entre actuación y actuación me gusta bromear con ellos, nos ayudamos.

-¿Están tratando de forma especial la relación entre Alfred y Amaia?

-Amaia es pura inocencia, llegaremos a la final y seguirá siendo así, me tiene encantado porque me hace mucha gracia. El tema con Alfred se está haciendo bien, en las galas procuramos no sacar todo lo que pasa en la Academia porque estaríamos creando interferencias con ellos, para que no se sientan vigilados. Una historia de amor tan bonita como la que tienen la sacamos a pinceladas, con mucho respetos. Yo no suelo meter mucho el dedo en las entrevistas para que no se agobien.

-¿Tiene algún favorito?

-(Resopla) No puedo decantarme por ninguno, por respeto. Pero cuando vi el casting me fijé en varios, que hoy siguen dentro del concurso. Pero no se trata solo de cantar bien, sino de ser un artista completo. Por mucho que tengas tus favoritos la cosa cambia mucho programa a programa, solo hay que ver que en las últimas tres galas el favorito del público no se ha repetido.

«No puedo pedir más»

-2017 ha sido un gran año para usted.

-Por eso sería egoísta pedir trabajo a los Reyes este año. No puedo pedir nada más, 2017 ha sido el mejor año de mi vida. Tuve a mi hija, hice 'Hotel Romántico', que no funcionó pero aprendí mucho. Y encima llegó 'OT' y está triunfando.

-¿Qué tal sus primeras navidades como padre?

-Pasamos la Nochebuena en Sevilla y los Reyes en Barcelona. La niña tenía dos meses cuando empezamos a grabar 'OT' y mis padres tenían ganas de verla. Tocaba desconectar, lo necesitaba.

-¿Es muy de karaokes?

-Me gustan mucho, ¿quién no ha cantado 'Bailar pegados' de Sergio Dalma o 'Historias de amor' de OBK? De hecho me hizo mucha ilusión cuando Sergio vino al programa. Imagínate a los chicos, que ni siquiera saben quién viene a cada gala de invitado.

-Si ganamos Eurovision, ¿se ve presentando el festival al año siguiente?

-¿Te imaginas? Me tendría que poner al día con el inglés. Ojalá. Yo con que el chaval que vaya disfrute y quede bien me conformo. Nos merecemos algo así con el talento que hay en este país. Me hacía especial ilusión que el representante de Eurovision saliera de 'OT', pero TVE ha estado lista en no anunciarlo hasta que ha visto que el programa funciona. Se va a conseguir que vuelva a haber ilusión.