¿Qué fue de Marlène Mourreau?

Toda una un sex symbol de la década de los 90 y que fue durante algún tiempo objetivo de la prensa rosa nacional. Hablamos de Marlène Mourreau, la rubia explosiva y francesa que por aquél entonces caía bien a todo el mundo.

Pero en los últimos años no se ha sabido nada de ella. Su nombre no ha estado presente en ningún programa del corazón. Hasta ahora. La francesa ha reaparecido tras meses en silencio para demostrar que sigue siendo una mujer cañón pese a los años. Vuelve a la portada de 'Primera Línea' en el número de enero de 2017 para mostrar su lado felino.

En el reportaje, Marlène confiesa que se arrepiente de alguna que otra cosa. Mourreau triunfó en varios realities de la televisión española, pero el recuerdo de su paso por esos programas no es demasiado agradable para ella: «No debería haber entrado en realities y programas del corazón. Y mira que Chicho Ibáñez Serrador me avisó. He cometido el error de contar mi vida».

El programa con el que se dio a conocer fue 'El Semáforo', en TVE 1. Fue la flamante ganadora de la primera edición de 'Gran Hermano VIP' en 2004, pero cree que las votaciones «están trucadas». «Yo no sabía que iba a ganar, pero al salir comprobé que lo montaron de manera que se hablase de mí. Me sentí un poco manipulada», reconoce.

La francesa, que a sus 47 años está «muy follable», como le dice siempre un amigo, continúa estando espléndida y sigue viviendo de sus encantos. «Nací desnuda y me seguiré desnudando mientras el cuerpo me lo permita. He vivido de mi cuerpo desnudo y quiero que me entierren desnuda».

Trabaja como embajadora en Europa de cougarlife.com desde 2012, una web especializada para mujeres que quieren tener relación con chicos más jóvenes.

Regresó a España tras la muerte de su padre en 2013. Tras esto, empezó un show en la Skala Kabaret de Benidorm, hasta el verano de 2015