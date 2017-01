El rapapolvo de Twitter a Michael Owen por reírse de los kilos de más de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, galardonado en diciembre con su cuarto Balón de Oro, ofreció este sábado el trofeo a los aficionados del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, antes del partido de la 17ª fecha ante el Granada. El delantero portugués de 31 años, ganador en 2008, 2013, 2014 y 2016, estuvo rodeado de exjugadores del club blanco que también ganaron el prestigioso galardón, como los franceses Raymond Kopa (1958) y Zinedine Zidane (1998), el portugués Luis Figo (2000), el inglés Michael Owen (2001) y el brasileño Ronaldo Nazario (2002).

Y uno de ellos consiguió alzarse con el protagonismo del acto en las redes sociales. Michael Owen subió a Twitter una foto en la que salía junto a Ronaldo Nazario y la acompañaba de un texto que no sentó nada bien a los internautas: «Pensé que estaba cogiendo peso hasta que vi a mi antiguo compañero Ronnie!», en alusión a los kilos ganados por el brasileño debido a sus problemas de tiroides.

Los usuarios de la red social respondieron con dureza al británico: «Lo veías más pequeño desde el banquillo», «Será el doble de tamaño, pero fue el doble que tú como jugador», «No eres digno de hablar de él».

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s