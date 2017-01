Pide ayuda para curar 'moratones' de su pareja y descubre que son 'chupetones'

"Gente necesito de su ayuda. Hoy volvió mi novia de Bariloche y allá jugaron Paintball, parece que le pegaron en el cuello y le duele. ¿Alguien sabe qué se puede pasar para que no le duela tanto? ¡Gracias!". Es el mensaje que el argentino Michael Duarte publicó en Facebook al ver a su pareja con el cuello cubierto de 'moratones'. Ilustró el caso con una imagen que no ha tardado en hacerse viral.

Pero lo que él no parecía tener claro, no suscitó duda alguna entre los usuarios de la red social, que aconsejaron al joven que dejara a su pareja porque, en realidad, se trataba de 'chupetones'. La explicación, para muchos estaba clara: "Los modernos trajes de protección que se usan hoy día en los clubes de paintball no habrían permitido dejar estas marcas".