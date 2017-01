Selena Gómez y The Weeknd, pareja sorpresa

¡Romance sorpresa! Selena Gómez y Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, han sido vistos compartiendo besos y arrumacos en las calles de Santa Mónica y, en cuestión de horas, se han convertido en la pareja estrella de este primer mes de 2017.

Las imágenes, que no han tardado en hacerse virales, han zanjado de un plumazo los rumores que apuntaban a una reconciliación entre Bella Hadid y Abel y Selena Gómez y Justin Bieber. Y es que en ellas se ve a la pareja besándose, agarrados de la mano, abrazándose y disfrutando de un gran momento romántico.

Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica pic.twitter.com/Wy2r6DgjR1