La nueva y sorprendente transformación de Pamela Anderson

Pamela Anderson ha indenciado las redes con su nueva imagen. La explosiva actriz ha comenzado el año dejándose ver en una cita solidaria por Haití organizada por Sean Penn y su nueva apariencia ha dado lugar a una pregunta: ¿retoque de cirugía o simplemente un nuevo maquillaje?

La que fuera musa erótica en los años 90 se presentó junto a su hijo Brandon Lee. No había rastro del paso del tiempo en la actriz pero sí evidentes signos de que la última cirugía estética, o bien acaba de hacérsela, o bien no ha salido del todo bien. El ojo derecho de Anderson no llegaba a abrirse del todo y apenas podía sonreír ante los periodistas.

De esta manera Anderson se suma al club de Renée Zellweger, que decidió cambiar drásticamente su aspecto lo que levantó una polémica sobre el uso de la cirugía estética.

Mientras todo el mundo sigue contemplando estupefacto el nuevo rostro de la que sigue siendo protagonista en las paredes de muchos talleres de coche, la actriz canadiense continúa su vida. Recientemente, se le ha visto visitar a Julian Assange en varias ocasiones en Londres; el ciberactivista y ella tienen una buena relación, según su representante.