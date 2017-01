Charlie Centa, el «ángel» que robó el corazón de Bimba Bosé

Bimba Bosé compartió los últimos años de su vida junto a Charlie Centa, el hombre que le robó el corazón y que fue su mejor apoyo en los momentos más duros de su enfermedad. La relación comenzó hace cuatro años. Bimba conoció a Charlie en la plaza Colón de Madrid, cuando trabajaba como profesor auxiliar de inglés en el Instituto Ángel Corella de Colmenar Viejo. Paradojas de la vida, en ese momento Bimba fue quien le apoyó a Centa, ya que éste acababa de perder a su madre, víctima de una enfermedad. A partir de ahí se hicieron inseparables.

Charlie Centa, 16 años más joven que Bimba, tenía muchas cosas en común con Bimba. Ambos modelos y ambos Djs, la pareja realizaba sesiones a lo largo de toda la geografía española, compartiendo escenario en ocasiones con David Delfín quien también intenta ganar la batalla a la enfermedad. Bimba, divorciada de Diego Postigo, había encontrado en Charlie su mejor respaldo para sobrellevar una enfermedad que llegó a sus vidas tan solo un año después de iniciar su noviazgo. Con él vivió los momentos más duros del cáncer que acabó con su vida. «Gracias a que tengo a mi lado a una persona que es realista, hago muchas preguntas a los médicos. A veces, voy y se me olvida preguntar algo. Si viene Charlie conmigo, les machacamos la cabeza a los médicos», recordaba recientemente la modelo en una entrevista.

No fue esta la única declaración pública de admiración hacia su compañero . «Charlie es fundamental en mi vida, es perfecto. Cuando estas así tener una persona como él que te apoya en todo es emocionante», decía Bimba recientemente. Un apoyo que, según la propia modelo, no necesitaba papeles. «El compromiso que tengo con Charlie no puede ser más verdadero. No nos hace falta una boda porque estamos más que unidos. Es el ángel de mi vida. Su llegada fue poco antes de que me diagnosticaran mi enfermedad. Es curioso porque ninguno de los dos creemos en la suerte sino en que las cosas que nos pasan no son por casualidad pero estamos rehaciendo nuestra manera de pensar», agregó.