El comentario de Adrián Lastra sobre Blanca Suárez que enfurece a los fans de la actriz

El actor asturiano Adrián Lastra la ha liado en Instagram por un comentario suyo sobre una foto de su amiga Blanca Suárez. La intérprete se pasa unos días en la playa y ha querido compartirlo con todos aquellos que la siguen en la red social.

Para ello, ha publicado una foto en blanco y negro, en biquini, rodeada de palmeras y con el mar al fondo. «¡Qué asco!», comentó escuetamente el actor al ver la instantánea. Rápidamente, los seguidores de la actriz salieron en su defensa y para ensalzar la belleza de la mujer. «No me esperaba estos comentarios de ti para la Emperatriz de la Belleza», le espetó directamente un fan. «En la vida hay personas tan malas, envidiosas que es vital para ellos verter su mala onda. Tu eres linda, siempre recuérdalo», reprochó otro.

Lo cierto es que Lastra, gran amigo de Suárez, hacía este comentario en tono irónico al comparar el buen tiempo del que estaba disfrutando su colega con el frío que se ha asentado en España. No obstante, algún seguidor supo interpretar el doble sentido de Adrián Lastra. «Aquí la gente no entiende que eso es un comentario de amigos no??... madre mía a este paso ya nunca se va a poder comentar nada en ninguna red social si la gente se toma los comentarios de esa manera», defendió una seguidora, a la que seguía otro comentario en el mismo tono: «A ver la gente no entiende el humor? España, enero 0 grados, capas y capas, Blanca en bikini en la playa... de verdad creéis que si se llevaran mal le comentaría?»