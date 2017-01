Irene Rosales: «Mi hija es igual que su padre»

Tres meses han pasado de la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales y la nuera de Isabel Pantoja asegura seguir en plena luna de miel. Sin querer separarse ni tan siquiera unas horas de su hija, Ana, –motivo por el que no viajó a Marrakech al 40 cumpleaños de Cayetano Rivera– y decidida a no dejar que los polvorones estropeen su delgada figura, Irene se apunta a la dieta de la alcachofa y se sincera en una entrevista donde no hay preguntas vetadas ni respuestas antipáticas. Sin duda nuevos aires para el clan Pantoja.

Corazón: ¿No sería más lógico que en lugar de ser usted quien hiciera la diera de la alcachofa fuera su marido a quien sí le hace mucha falta?

Irene Rosales: Mi idea es mantenerme, y más después de las Fiestas, porque los polvorones no perdonan y eso que soy más de salado. Me gusta boxear en el gimnasio de mi hermano, pero que conste que lo hago sólo por el ejercicio que supone. (Más información en Mujerhoy.com)