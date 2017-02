Adriana Abenia: «¿Ser madre? Me da pereza»

Ha terminado 'Hazte un selfie' y 400.000 espectadores ya la están echando de menos. Adriana Abenia es un animal televisivo que lleva comiéndose la pantalla desde 2009, cuando presentó las campanadas, junto a David Civera, para Aragón TV.

A sus 32 tacos, Adriana es modelo, escritora, actriz y presentadora y sin perder ni un gramo de frescura. Puede ser la más gamberra de un programa o la más en un informativo. Ahora que se cumple un año y un mes de su boda con Sergio Abad está un poquito harta de que el personal le mire la tripita.

A mí me lo dejó muy clarito: "Me da pereza ser mamá. Y me molesta la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres para que seamos madres". (Más información en Mujerhoy.com)