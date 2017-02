Edurne Pasaban será madre a los 43 años

La española Edurne Pasaban, la primera mujer capaz de coronar catorce montañas de más de 8.000 metros, explicó este miércoles que le "faltaba el decimoquinto ochomil, que es ser madre".

La alpinista vasca, embarazada de seis meses, saldrá de cuentas el 17 de abril, según reveló este miércoles durante la presentación de la colección de ropa urbana primera-verano 2017 de la marca sueca Haglöfs, de la que es diseñadora.

"Después de dar a luz no me veo desvinculada de la montaña. Hay un sueño que se me ha quedado ahí y es el Everest sin oxígeno y otras montañas de 6.000 y 7.000 metros. Quiero seguir haciendo lo mismo, pero con una mochilita más", apuntó Edurne Pasaban en alusión a su próxima maternidad.

Su avanzado estado de gestión impidió a la tolosarra, de 43 años, lucir una de las dos chaquetas que diseñó para Haglöfs y que la marca sueca presentó hoy en The Art Valley Studio bajo el lema "rompiendo estereotipos".

Esa frase resume la trayectoria de Edurne Pasaban, quien tuvo que "romper los estereotipos de mucha gente" cuando se inició en la escalada.

"Con 15 años empecé a meterme en el mundo de la montaña y ahí encontré la libertad de tomar decisiones por mí misma", aseguró.

Edurne Pasaban afirmó que en 1998, coincidiendo con su primera expedición en busca de su primer ochomil, no podría haber imaginado que en 2010 se convertiría en la primera mujer de la historia en completar los catorce ochomiles. "Pero sí tenía claro que quería ser profesional en un mundo tradicionalmente de hombres, como el alpinismo", apuntó.

Precisamente, con el diseño de la chaqueta 'Kabi' brinda un homenaje a uno de esos ochomiles. "Kabi en euskera significa K2", explicó Pasaban.