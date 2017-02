Pelayo Díaz, a las actrices españolas: «Qué petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una mierda»

La gala de los Premios Goya suele ser un filón para los medios en los días posteriores. Pero no por lo entretenido de la fiesta del cine español, sino porque alrededor se cuecen numerosas anécdotas mucho más entretenidas. Uno de los aspectos que más cola trae son los modelitos que desfilan por la alfombra roja.

El sector femenino suele acaparar los flashes y las críticas, pues los actores patrios son poco dados a innovar en sus 'looks' (esmoquin negro y poco más). Así las cosas, este año Leticia Dolera fue una de las más elegantes y la asturiana Paula Echevarría no brilló como en otras ocasiones. Se hicieron evidentes algunas coincidencias entre el resto de actrices: el blanco, el tul, la brillantina y las plumas están de moda. Aunque hubo un detalle en el que no todos repararon y fue el 'influencer' ovetense Pelayo Díaz quien lo desveló. Casi todas iban de diseñadores extranjeros.

El bloguero usó su cuenta de Twitter para criticarlas sin pelos en la lengua: «Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una… (icono de caca)», escribió.

Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una #goya2017 — Pelayo Diaz (@princepelayo) 4 de febrero de 2017

Para el también presentador de televisión fue una auténtica ofensa que las protagonistas de la gran pasarela de la moda anual en España no lucieran diseños creados en su país. Y Pelayo tenía razón. Penélope Cruz y Cristina Castaño iban de Versace; Silvia Abascal, de Armani Privé; Natalia de Molina se vistió de Stella McCartney y Leonor Wattling, entre otras, de Alberta Ferretti.