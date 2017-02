El cadáver de George Michael, abandonado en la morgue

Han pasado 44 días desde el fallecimiento de George Michael y su cadáver permanece en la morgue desde entonces, sin enterrar. El motivo es que la policía y el juez instructor quieren realizar a su cuerpo más pruebas toxicológicas, pues la primera autopsia no fue concluyente.

En un primer momento, la policía no consideró que se trataba de una muerte sospechosa, pero el resultado no concluyente de la autopsia añadió más enigmas a la investigación. Aún se está a la espera de realizar las nuevas pruebas.

Según el diario The Sun, la principal hipótesis sobre la muerte del cantante de ‘Faith’ o 'Careless Whisper’ es la de la sobredosis de drogas, pero los análisis más precisos tardan varias semanas en conocerse. Así, y aunque la policía no cree que la muerte se debiera a nada sospechoso, el cadáver del cantante podría no recibir sepultura hasta fin de mes, para desesperación de su familia.

Aunque algunos consideran que es sospechoso que se realicen nuevos exámenes, la Policía recalca que es un procedimiento habitual y que necesitan estar seguros al cien por cien del motivo de su muerte. Según la versión del primo del cantante, el artista falleció después de haber tomado «mucho de algo, mezclado con antidepresivos y otros fármacos, además de alcohol».