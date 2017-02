Bea, ganadora de 'Gran Hermano 17', ¿embarazada?

Rodrigo y Bea siguen con su relación tras salir de la casa de 'Gran Hermano' y por lo que muestran en las redes sociales, están más enamorados que nunca. En la última imagen de la pareja se puede ver a ambos disfrutando de un paseo en barco. Pero hay algo que ha llamado la atención de la fotografía.

Una incipiente barriguita de la ganadora de 'Gran Hermano 17' ha dado mucho que hablar. Muchas hablan de embarazo. De hecho, el texto que acompaña a la foto alimenta las sospechas. "Que será?...", pregunta Rodrigo tanto en Twitter como en Instagram. Por otro lado, hay quien no ha buscado más allá y directamente ha atacado a la valenciana llamándola "gorda".

Bea, tan pronto como se ha dado cuenta de la polémica suscitada, ha tratado de obviar los rumores de embarazo y ha defendido su peso:

"Si tener carne es estar gorda, ¡VIVA LAS GORDAS Y YO LA PRIMERA! #NOIMPORTATUPESOIMPORTAELTAMAÑODETUCORAZON. COME CANTA RÍE Y NO LLORES COMETE TODOS LOS BOMBONES. Para toda esa gente que se mete con gente que tiene problemas de peso, enfermedades o no se siente bien con ellas mismas. UnBesitoMUYGORDO".