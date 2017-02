Belén Esteban, cerca de la ruina: «He perdido todos mis ahorros»

«He perdido todos mis ahorros, lo estoy pasando muy mal. Necesito pagar a Hacienda una deuda importante. Durante mucho tiempo no he controlado mis deudas. Estaba todo mal organizado y hasta que mis nuevos gestores lo han ordenado todo, he tenido que desembolsar unas cantidades muy fuertes, estoy sin capital». Son las duras palabras de Belén Esteban, que se confiesa «dolida» porque «alguna gente que esperaba que me ayudara no lo haya hecho».

En una entrevista en la revista 'Lecturas', la ex de Jesulín explica lo duro que le ha resultado su choque contra su antiguo representante, Toño Sanchís, con quien tiene un proceso judicial por una supuesta estafa y a expensas de que salga la fecha del juicio decisivo, Belén tiene que seguir en una profesión con la que sueña por dejar: «Mi sueño es pagar mis deudas y dejar la televisión, pero no puedo porque tengo mucho que pagar. El proceso jucicial con Toño me está costando mucho dinero».

Asimismo, Belén ha asegurado que se ha sentido traicionada por dos personas: «Me han engañado dos personas, aunque de momento no puedo decir más». Sobre su paso por el reality de Honduras, Belén ha contado que su enfermedad no le permitiría estar durante todo el programa: «Si puedo ir a Supervivientes este año y mi salud me lo permite iré unas semanas. Más no, porque podría morir».

Respecto al pleito con Sanchís, la popular colaboradora de 'Sálvame' señala: «Si pierdo el juicio contra Toño no me iría de España, pero de la televisión sí. Mi dignidad vale más que todo el dinero del mundo. Sentiría vergüenza». Y añade algo demoledor: «Si me muriera Toño lo celebraría, soy un obstáculo en su vida».

Ante las duras palabras de Belén Esteban, Toño Sanchís no se ha quedado corto y ha respondido en 'El programa de Ana Rosa': «Belén pertenece al 10% de las personas que ganan más de un millón de euros en España. Que no se haga la víctima porque gana muchísimo dinero. Es una vergüenza lo que está haciendo».

Sanchís cargó duramente, llegando a acusarla de «no haber gestionado bien el dinero que ha ganado y de no haber querido pagar a Hacienda nunca». «Sólo en 2016 ha hecho nueve ‘Sálvame Deluxe’, ha facturado más de medio millón de euros sin tener en cuenta su sueldo, ni otras entrevistas ni el 30% de mi comisión», explicó el ex representante. Según Sanchís, la colaboradora «pertenece al 10% de la gente que gana más de un millón de euros al año en este país. Da pena que con el sueldo de esta señora por una entrevista puedan comer 25 personas y esté vendiendo victimismo. Lleva diciendo que quiere dejar la televisión desde que la conocí, no hay quien se crea nada ya de esa mujer. Es una persona destructiva, desde que estoy sin ella en mi vida soy más feliz», concluyó diciendo.