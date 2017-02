Messi compra silencio

Que su vecino hace ruido? No le llame la atención, ni sufra un solo segundo. Saque la billetera y póngale precio al silencio. El consejo, no apto por supuesto para todos los bolsillos –en realidad para casi ninguno–, parece describir el escenario cuasi mafioso de una película de serie B, pero lo cierto es que no es cinematográfico, ni teatral, ni literario. Es real. Sus protagonistas, la estrella del Barça, Leo Messi y el ya expropietario de la casa que se levanta al lado de la suya, en Las Heras de Castelldefels, cerca de Barcelona, donde vive. Él y hasta hace poco también su, seguramente ahora feliz y millonario, ruidoso vecino. Con su cuenta corriente fue con la que hizo el trueque. Dinero por silencio. «Tranquilidad», dice el as del fútbol, a quienes ha contado su gesta. Uno de ellos, el también futbolista Rakitic, que comparte urbanización de lujo con el argentino y contó lo sucedido en una entrevista a la publicación croata ‘Novi List’. «Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo».

No se daba cuenta Rakitic que con esa inocente narración estaba contando lo incontable y que sus palabras hoy serían titulares y carne de cañón para las redes sociales.

Los Messi, su pareja Antonella y sus dos hijos Thiago, de 4 años, y Mateo, de uno, viven al parecer ahora mucho más relajados en su casoplón del barrio catalán. Y eso que, al parecer, se pensaron seriamente mudarse a otra zona para huir de los ruidos.

Pero donde hay una cuenta corriente tan gorda que daría para alimentar un pueblo entero, –Messi tiene un sueldo anual que roza los 40 millones de euros (sin contar los ingresos fuera del campo, que se sitúan en otros 30 millones–, lo imposible se hace posible. Ahora sus inmejorables vistas al mar y a la montaña, el confort de la urbanización de lujo y todos los servicios que dan caché al lugar ya no las perturba ni el perro del vecino. Lo que no se sabe es lo que ha llegado a pagar, pero teniendo en cuenta que su propia casa está valorada en 4 millones de euros, habrá que poner en marcha la imaginación para alcanzar todo ese grupo de ceros, que dan la vuelta a la manzana si en lugar de euros volvemos a las viejas pesetas.