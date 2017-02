La última portada de 'Vogue' desata la polémica por un pequeño detalle

La edición estadounidense de la revista 'Vogue' cumple 125 años y para la ocasión ha reunido a siete de las modelos más influyentes del pasado año: en orden, Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah y Vittoria Ceretti. Siete modelos y siete tipos diferentes de belleza que pretenden celebrar la diversidad «donde no importan las medidas, el color de la piel o los rasgos físicos». «En un clima de vetos migratorios y construcción de muros, los nombres más relevantes de 2017 demuestran que no hay un prototipo de mujer americana y que no lo ha habido nunca», afirma la publicación.

Para la portada del mes de marzo, las mujeres posan en la playa, vestidas todas con camisetas negras de cuello alto y 'culottes' estampados. Se abrazan las unas a las otras, menos una: Ashley Graham, la modelo de talla grande que ha visto su fama catapultada en 2016 y que, en la imagen, apoya su brazo sobre su muslo. Según los internautas, un intento de que la modelo parezca más delgada. «Los fotógrafos asegurándose de que no puedas saber que Ashley Graham es talla grande. Mirad su brazo sobre su muslo», critica una usuaria en Twitter. «¿Le obligaron a posar así para que parezca más pequeña en comparación con el resto?», se pregunta otra. «¿Por qué es la única que se cubre el muslo?», señala una tercera.

Photographers be making sure you can't tell Ashley Graham is plus sized. Got that arm on her thigh pic.twitter.com/rT4yRBwZHN — CHIN (@chinremoval) 8 de febrero de 2017

Did they make Ashley Graham put her hand there to make her thigh look smaller to match w everyone else? pic.twitter.com/4hd2O0l9J2 — Chloe (@eolhcsheppard) 8 de febrero de 2017

Find this quite galling. Why is Ashley Graham the only one covering her thigh? https://t.co/zAv7fThCKy — Charlotte (@CLWood_89) 8 de febrero de 2017

Aunque la revista no se ha pronunciado aún al respecto, Ashley Graham sí ha querido zanjar la polémica y ha negado las especulaciones a través de un comentario en su cuenta de Instagram: «Elegí posar así, nadie me dijo que hiciera nada», ha asegurado la maniquí.