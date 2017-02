10 joyas para regalar a tu pareja por San Valentín

El amor no es flor de un día. El amor se demuestra cada mañana con un beso. Preguntando qué tal el día al llegar a casa. Preparándole una cena especial a esa persona porque sí. Pasando un día entero a su lado porque necesita compañía. El amor no es cuantificable, no es material. Uno no es más amado cuando recibe un móvil de mil euros, ni es despreciado cuando le agasajan con una baratija de mercadillo. Lo importante es el detalle y saber qué le gusta a ese alguien que ocupa en lugar importante en nuestro corazón. Por eso, para aquellos para quienes San Valentín sí es un día de celebración, de festejar el amor pasional, de alegrarse al sentirse afortunado por estar enamorado, hemos preparado una serie de ideas para regalar. Hay para él y para ella.

1.- Un diamante. «¡Qué!». Sí, sí, está a tu alcance. Según la diseñadora de joyas Marta Ortiz, de Gijón, puedes encontrar un 'solitario' desde 200 euros. Dependiendo del tamaño y la calidad, el abanico de piezas es amplísimo. Eso sí, es importante elegir a un experto en la materia y a un establecimiento que ofrezca garantías, pues no todo lo que se ofrece como diamante lo es de verdad.

2.- Piedras preciosas. «Desde la tanzanita a la esmeralda o el rubí, pasando por la infinidad de colores que ofrece el zafiro», señala.

3.- Perlas. Una joya que nunca pasa de moda, un clásico que no debe faltar en ningún joyero. «En collares permite hacer múltiples combinaciones de diseño, alternando diferentes tipos de perla».

4.- Joyas 'mini'. Es la última moda, sobre todo para el público joven. «La joyería es cultura, arte, historia y tradición», señala Ortiz, que considera que hay que desmitificar la idea de que las joyas son para la gente mayor con poder adquisitivo.

5.-Joyas transformables. Otra tendencia que consisten en transformar collares y pendientes en dos o tres diseños diferentes, adaptándolos a la personalidad de la persona que lo recibirá.

6.- Reloj de marca. En el terreno masculino, en joyería triunfan los relojes, que abarcan una enorme gama de modelos, que van desde lo más caro a lo más asequible. Rolex y Omega son las firmas por excelencia de esta categoría.

7.- Reloj tecnológico. Aunque no hay que desmerecer otras opciones, también de alta gama, pero con un fuerte componente tecnológico. Por ejemplo, Seiko Astron GPS Solar, reúne estilo, elegancia y tecnología. David González, de Masev Joyeros, explica que esta pieza se conecta a cada zona horaria gracias al gps y no necesita pilas porque se abastece de la luz del sol.

8.- Un reloj para siempre. Para los más exigentes o con vidas más ajetreadas están los relojes de alto rendimiento, como el I.N.O.X. Titanium de Victorinox Swiss Army, con una línea más desenfadada.

9.- Relojes con cronógrafo. Para hombres con espíritu deportivo, los cronos de Casio son la elección perfecto. Sirve para salir a correr, bucear, trepar por la montaña o, sencillamente, lucir como complemento casual.

10.- Vintage. Quienes quieran seguir la última tendencia en relojes que recuperan la estética vintage, tienen propuestas como la de la marca William L., al más puro estilo de los años 50. Y para bolsillos más ajustados, apunta González, están los ICE-City Milanesa de Icewatch: «Extraplanos, con pulsera de malla milanesa, son comodísimos porque se ajustan perfectamente a cada muñeca, gracias a su imán. Además, son unisex, así que lo puedes intercambiar con tu pareja», concluye.