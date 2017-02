Hugh Jackman es operado por sexta vez de cáncer de piel

Hugh Jackman ha anunciado que los médicos le volvieron a encontrar un carcinoma de células basales en la nariz y que se lo retiraron en la sexta intervención a la que se ha sometido el actor australiano para remover este tipo de cáncer de piel desde 2013.

El protagonista de Lobezno publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram una fotografía suya con un vendaje en la nariz y dijo: "Otro carcinoma de células basales. Gracias a los frecuentes chequeos y doctores maravillosos todo está bien. Luce peor con el vendaje que sin él. USENCREMASOLAR".

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe