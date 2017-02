Pipi Estrada: «Íker Casillas me emborrachó y me metió en un cubo de basura»

Pipi Estrada ha desvelado una de las anécdotas más extravagantes de las vividas junto a Íker Casillas. Y es que acabó borracho y en un cubo de basura que el portero empujó "calle arriba, calle abajo" hasta cansarse.

La historia que el comunicador gijonés ha contado en 'Exclusiva Digital' y que recoge el diario ABC tuvo lugar en 2004 durante una cena de cumpleaños. Estrada relata que él solo "tomó una Casera" y que eso no gustó mucho al guardameta: «Que yo bebiera una Casera molestó principalmente a Íker. Al final, cuando estábamos en los postres, me dice que por qué no me tomo una copita de orujo de hierbas. Yo le digo que no me gusta, que no me apetece y que no la bebo. Insistió y me dijo que me la iba a beber por sus narices».

Entonces, continúa Pipi Estrada, "entre Guti y varios amigos me sujetan e Íker empezó con vasitos pequeños a meterme el orujo en la boca. Yo entre lo que escupía, tragaba, escupía y tragaba... Hubo un momento que pensé que me iba a ahogar». Consiguieron, cuenta, que el alcohol le hiciera efecto y lo acompañaron a tomar el aire. Y ahí siguió la broma: «En la puerta había un cubo de la basura (...) y a Íker no se le ocurre otra cosa que decir: "Vamos a meterle en el cubo"».

Estrada confesó que pasó un mal rato, no solo por el temor a un accidente, sino por la posibilidad de ser captados por una cámara: «Era la época del 'Tomate', yo estaba en aquella época con Terelu [Campos] y yo decía: 'Madre mía, como haya alguien que nos hagauna foto...'. El portero del Madrid por un lado, el "Pipirrana" por otro lado. Esto puede acabar como el Rosario de la Aurora». Sin embargo, eso no pasó y la historia ha tardado trece años en trascender.