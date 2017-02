Dani Mateo desvela lo que le pasó en su accidentado fin de semana en Bilbao

Misterio resuelto. Ya conocemos lo que le pasó a Dani Mateo este fin de semana en Bilbao, donde acudió para emitir en directo desde la capital vizcaína su programa de radio 'Yu, No te pierdas nada', el programa que conduce en Los 40 Principales. El conocido colaborador de 'El intermedio' subió a Instagram una foto de su rostro con múltiples arañazos y hematomas como si le hubieran asaltado decenas de gatos callejeros. En su mensaje de la red social no daba detalles sobre lo que le sucedió realmente, aunque, como pequeñas pistas, adjuntaba los hashtags «#findesinolvidables #quétorpesoy #miramamásinmanos». Ante la alarma de sus seguidores tras publicar la fotografía, el presentador no tuvo más remedio el lunes que «ir de cara, nunca mejor dicho, y contar lo que me ocurrió» a los oyentes de su espacio radiofónico.

Este finde lo recordaré toda la semana. #findesinolvidables #quétorpesoy #miramamásinmanos Una publicación compartida de Dani Mateo Patau (@danimateoagain) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 7:34 PST

Los hechos comienzan cuando, tras terminar su programa de radio, salió con los miembros de su equipo para dar un paseo por Bilbao. Fue entonces cuando vio, en una calle oscura, «a un grupo de albanokosovares estaban acosando a una viejecita». En ese momento, los oyentes empezaban a atar cabos y se imaginaron al presentador luchando como un superhéroe contra la banda de mafiosos, lo que explicaría las heridas en el rostro.

«Es verdad que era una señora mayor bilbaína, que ella sola podría haberse defendido, pero aun así, yo me puse en medio y, entre los dos, redujimos al grupo de albanokosovares». Tras contar esta película digna de un episodio de 'Daredevil', el presentador no tuvo más remedio que contar la verdad: «Todo salió bien y, para celebrarlo, salí, me emborraché y me caí de boca».

Una mala caída que le provocó heridas en todo su rostro, sobre todo en la frente, la nariz y el pómulo. Por fortuna, no se hizo más, aunque seguro que tardará en olvidar su accidentado fin de semana en la capital vizcaína que comenzó con risas y cánticos, tal y como aparece en un divertido vídeo grabado durante el viaje en autobús de su equipo. «Camino de Bilbao. Estamos perdiendo los papeles...», escribía Mateo. Y tanto.