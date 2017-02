Ángel Llácer, ausente de 'Tu cara me suena' por una enfermedad del corazón

Ángel Llácer, conocido showman y uno de los rostros más queridos de la televisión, vivió las pasadas semanas uno de los momentos más complicados de su vida. Un dolor en el pecho hizo saltar las alarmas de las personas que le rodean y acabó en el hospital, en donde estuvo ingresado unos días.

El juez de 'Tu cara me suena' ha contado a una revista que le empezó a doler la parte izquierda del pecho y lo achacó a algo liviano: «Yo pensé que era algo muscular pero la gente me decía: 'Ay, un ataque al corazón'». Llácer fue a un centro médico y le diagnosticaron pericarditis, «que es una inflamación de la membrana que envuelve el corazón. No tiene más, es como una gripe».

El catalán ya se ha curado, pero, según ha explicado, pero tendrá que estar un tiempo sin hacer deporte.