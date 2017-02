Lucía Villalón sobre su ruptura con Chicarito: «Tuve que operarme y ni siquiera se molestó en estar a mi lado»

La periodista Lucía Villalón, habla sin pelos en la lengua sobre su ruptura con el futbolista mexicano Javier Hernández 'Chicharito', ex jugador del Real Madrid y ahora en las filas del Bayer 04 Leverkusen. La periodista, que se acaba de recuperar de un delicado problema de salud, no guarda buenos recuerdos del jugador, especialmente cuando ella estaba pasando unos momentos muy difíciles. «El detonante de nuestra ruptura fue cuando tuve que operarme en un pulmón y ni siquiera se molestó en estar a mi lado. Habíamos pasado una mala etapa y tras hablar, hemos decidido que no hay razón de seguir», asegura la joven durante su visita a la Semana de la Moda de Madrid. «Desde entonces no he vuelto a hablar con él. Me ha dado pena cuando pasó, pero ahora ya no. Lo que está claro es que cada uno se retrata con sus actos».

Ante la ausencia de Chicharito en un momento tan doloroso, considera que no se trata de un problema de falta de madurez. «No tengo ni idea sobre lo que le estará pasando, solo sé que he superado mis problemas de salud y que estoy feliz de haber regresado a Madrid. Los médicos aseguran que el pulmón dañado está perfectamente recuperado. Yo sé quién ha estado a mi lado y quién no ha dado la talla. Después de más de dos años juntos, y con planes de boda para este verano, la explicación sobre su conducta me la reservo porque no quiero entrar en intimidades. Es verdad que si en un momento tan delicado como el que he vivido no está conmigo y encima me entero que esa ausencia se debe a otros motivos, pues imagínate. Estoy muy decepcionada», asegura Lucía refiriéndose a las informaciones que aseguran que Chicharito ya está con otra mujer.

Lucía Villalón se toma el susto como una llamada de atención, que le ha hecho descubrir cómo es realmente la persona con la que estaba comprometida. «Por suerte, me he enterado a tiempo», añade. La periodista no quiere ni oír hablar de un nuevo amor y ha volcado todas sus ilusiones en estrenar casa, que le ha decorado su hermana. «Quiero tranquilidad y recuperar a mis amigos y a mi familia después de tanto tiempo fuera», anuncia.

Una figura del deporte como 'Chicharito' tiene seguidores incondicionales y eso ha motivado que Lucía, además, haya tenido que soportar comentarios poco agradables. «Hoy en las redes sociales todo se magnifica y parece que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión sobre la vida de los demás. En este caso, ha habido de todo. He tenido que bloquear a ciertas personas, pero reconozco que ahora me dicen más cosas agradables que lo contrario. De todas formas, no creo que haya nada que reprocharme. La relación no podía continuar y ha resultado que era porque había otra persona», reconoce.

Sobre perdonar, Lucía hoy ni se lo plantea y trata de pasar página cuanto antes. «Nadie de su entorno me ha apoyado. No voy a entrar en sus razones, ya que ellos sabrán por qué actúan así, puesto que saben perfectamente cómo me he portado», aclara. A pesar de este final, Lucía sigue siendo una apasionada del fútbol. Y se atreve a hacer una predicción: «Creo que la Liga la ganará el Real Madrid».

