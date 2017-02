¿Qué pasa entre Chenoa y David Guapo?

La química entre Chenoa y el cómico David Guapo es más que evidente y las bromas que se hacen en las últimas galas de 'Tu Cara Me Suena' han revolucionado las redes sociales por su supuesta relación sentimental. De hecho, la revista 'Semana' publica en exclusiva que la complicidad y el cariño entre ellos ha dado paso a una historia de amor que sería de sobra conocida por todo el equipo del programa. Una historia que según la revista se lleva fraguando desde octubre del año pasado cuando ambos coincidieron en el concurso de Antena 3

Pero al ver los rumores sobre su posible romance que estaban revolucionando internet, la cantante no ha tardado en hablar y callar los rumores. «¡Bonjour! Hola a todos. Me voy a tomar un cafelito que hoy tengo que trabajar. Oye, que estoy enamorada de la vida. Nadie más. No estoy enamorada de nadie. Gracias por preguntar», publicó en su Instagram.

La cantante lleva sin pareja desde que en agosto de 2015 decidiese poner punto y final a su historia con Javier Arpa. Unas fotografías del pasado octubre con el guitarrista hicieron saltar las alarmas de una posible reconciliación, algo alejado completamente de la realidad.

Por su parte, David Guapo rompió en junio de 2016 con Ares Teixidó. Una relación de seis años que acabó de manera amistosa entre ambas partes. Ahora, tras conocer la relación de Chenoa con David, la expectación que rodeará a las galas en directo de 'Tu Cara Me Suena' será máxima. La cantante ya ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde mantiene que únicamente está enamorada de la vida.