Alba Carrillo golpea de nuevo: «Feliciano y yo no teníamos sexo»

El culebrón protagonizado por Alba Carrillo y Feliciano López no ha acabado. La modelo volverá mañana a la televisión para dar una entrevista en la que parece que se mostrará más sincera que nunca destapando los secretos más íntimos de su relación con el tenista y dejando su imagen por los suelos.

En la entrevista previa que Alba ha dado a 'Sálvame Deluxe' ha dejado helados a los espectadores: «No había relaciones, me hacía sentir un trapo». Además, la modelo confiesa que empezó su relación con el tenista por dar celos al que fuera su expareja, Fonsi Nieto, pero que lo que jamás se imaginó es que viviría según sus palabras un «auténtico infierno».

«He llegado a dormir en el suelo; quizás empecé con él por intentar recuperarme después de lo de Fonsi. Al principio me sentí protegida (...) Tres meses antes del enlace le dije que no me podía casar por sus padres; sus padres tenían llaves de casa y firmaban en mi nombre, me tenía anulada», revela la presentadora María Patiño en el avance de lo que se podrá ver el viernes. Unas declaraciones que pretenden dejar por tierra la figura del tenista: «Feli no es nada sensible; mi marido, un mes después de estar fuera de casa, a mi ni me quería tocar...».