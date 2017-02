Así responde Pau Donés a quienes le dicen que se va a morir

El cantante Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, está muy lejos de dejarse vencer por el cáncer, la enfermedad de la que recientemente ha vuelto a recaer. Y así ha querido demostrarlo en su página oficial de Facebook, con una canción dedicada a quienes ya le hablan de muerte: «Buen día, mis lovers. Dicen por ahí... que me estoy muriendo. Pues mira: Y a veces dicen, dicen, no saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, dicen. No saben lo que dicen. Hasta pronto, queridos. Nos vemos en los escenarios».

Donés escibió hace poco en su blog sobre su recaída y contó cómo se enteró de que «el cangrejo», como él llama al cáncer, había vuelto a aparecer en su cuerpo. Sin embargo, relató, tenía muchos proyectos para este 2017 -un disco, un documental, un libro y una gira- y su reacción fue decirle a la oncóloga que no iba a parar nada.

Los bulos sobre su muerte surgieron a raíz de una entrevista que el cantautor concendió a la revista XL Semanal en la que contaba que los médicos le dijeron que «sólo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años».