«Aspiro a ser un cura casado con mi marido»

Si San Pablo se cayó del caballo, él ha ido más allá y ha salido del armario. Es la 'reconversión' de un sacerdote polaco que a sus 44 años pasea feliz por Barcelona de la mano de su novio. Doce años fue inquisidor en el Vaticano y persiguió a teólogos rebeldes. Hoy es él quien se rebela contra «la hipocresía de la Iglesia» en un libro titulado 'La primera piedra'. Hablamos con Krystof Charamsa, suspendido del ejercicio de sacerdocio.

¿El que esté libre de pecado que tire la primera piedra?

No, yo me refiero a la piedra angular sobre la que construyes el edificio de tu vida. Para mí salir del armario fue esa primera piedra que sentó una base de verdad.

La verdad os hará libres...

Sí, pero la Iglesia vive en una prisión de obsesión, de paranoia. Muchos en el Vaticano viven la sexualidad de una manera problemática, acomplejada. Y eso no te permite ser un cura feliz ni ayudar a los demás.

¿Habla de sexo la curia?

Solo en forma de chiste. Es la manera de neutralizar el tema. En el Vaticano se hace chistes de judíos, mujeres y gais. Yo mantuve el celibato hasta que decidí salir del armario. La Iglesia trata la sexualidad como un pecado y luego esa represión se traduce en pedofilia.

¿Al pederasta se le hace el vacío?

No. Lo que importa es que la prensa no sepa nada. La Iglesia no castiga lo suficiente este delito y llega siempre con retraso. En el Vaticano hay más porcentaje de homosexualidad que en la sociedad, pero domina la cultura farisaica del ocultamiento. Francisco ha lanzado un mensaje contundente contra la pederastia, pero luego ha aprobado una ley de Benedicto para excluir a los homosexuales de la Iglesia. Ese es el triunfo de la homofobia paranoica. Se nos considera enfermos mentales.

¿Este Papa piensa así?

A Francisco se le cree muy progresista y como padre espiritual lo está haciendo muy bien. Pero un Papa debe gobernar la Iglesia. Para solo predicar podría haberse quedado de obispo.

¿Y cómo van a cribar a los gais?

Hay un pseudopsicólogo francés, Tony Anatrella, que dice curarnos con terapias de conversión, algo como los electroshocks de antaño. Este hombre hoy está acusado de abusos... Me pregunto qué hace un rector de seminario para verificar la orientación sexual, si va a usar métodos condenados por Naciones Unidas.

Si Cristo entrara hoy en el Vaticano...

Expulsaría a muchos del templo, haría una gran purga.

¿Y cómo llevaba usted lo de ser inquisidor?

Al principio, bien porque estaba convencido de la verdad a la que servía. Hasta que, a punto de iniciar la carrera como obispo, hice un proceso de reflexión. Entré en crisis al ser consciente de que perseguía a los teólogos y yo no era libre. Entonces Dios me envió una señal en forma de amor. Me envió a Eduard. Lo conocí en un viaje a Barcelona.

¿ Sus compañeros cómo reaccionaron?

La gran mayoría me dio la espalda. En 2015 le escribí una carta a Francisco. Nunca me contestó.

Y le conocía...

Por supuesto. Habíamos hablado varias veces. Francisco de cerca es muy natural y parece sincero. Pero conmigo su reacción no fue ni cristiana ni humana. Yo era uno de los mejores funcionarios del Vaticano. Ahora estoy suspendido del ejercicio del sacerdocio.

¿Quiere dejar de ser sacerdote?

¡Jamás! Ser sacerdote es mi vida. Yo ahora escribo, doy conferencias. Sirvo los mismos ideales por los que me hice cura. Aspiro a ser un cura casado con mi marido. Ese es el futuro de la Iglesia.