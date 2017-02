Mi vecino es una bestia

Osos, lobos, jabalíes, a los que habría que añadir, en menor medida por los daños causados, raposos o corzos, forman parte de un patrimonio ecológico que singulariza a Asturias como prueba viva de su marca promocional en busca de un turismo sostenible, el Paraíso Natural, cuya preservación no siempre ha venido encauzada por las estrategias más inteligentes para hacerla compatible con los intereses de la población afectada por los estragos causados por algunas de estas especies. Tal vez este sea uno de los pocos puntos en los que suelen coincidir paisanos y conservacionistas a propósito de las posibles soluciones a un problema en el que con frecuencia el ruido no deja escuchar todas las voces.

«Están ahí, en ese monte de enfrente, por la noche sentimos a los llobinos chillar». Manolo y Soni, un matrimonio de ganaderos de Gobezanes (Casu) señalan el cordal boscoso de la otra orilla del Nalón en el que aseguran hay, por lo menos, una loba que ha criado allí su camada. «Antes del Parque (se refieren al de Redes) todo eso y la mayoría de los montes de la contorna eran pastos, ahora está echado a perder y en esa espesura ye donde se críen los bichos: el llobu, los xabalinos...ta infestao de ellos», sostiene él, un paisano dedicado toda su vida a la ganadería de verbo posado y amable. Con una sonrisa pequeña, que tiene mucho de amargura, lamenta que desde la declaración de Redes como Parque Natural en 1996 los vecinos hayan visto limitados y reducidos los espacios en los que tradicionalmente pastaban sus ganados, mientras aumentaba la presencia de animales salvajes, favorecidos por su protección en el Parque. «El casu ye que tenemos que tener el ganao junto a casa y guardalo toles noches... a los perros también, porque sinón ya sabemos lo que puede pasar».

Redes, con una superficie de 37.803 hectáreas, se extiende por los concejos de Sobrescobio y Casu, en el Alto Nalón, una de las zonas en las que se han ido sucediendo numerosos ataques atribuidos a los lobos. En Prieres, la aldea vecina a Gobezanes, la víspera de Reyes, en la noche del cinco de enero, un lobo despedazó a una yegua de poni preñada en un prado colindante con el pueblo. Dos vecinos, que no han querido dar su nombre ni salir en imagen, muestran la finca en la que fue atacada la última víctima de los cánidos y luego me enseñan la suya: un mestizo de mastín saluda afectuoso a los extraños, tras él reculan y se apretujan una con otra dos ovejas carranchas. Tienen motivos para recelar, son las supervivientes de otra noche en la que el lobo (los ganaderos especulan que pudo ser más de uno) entró en la finca donde pastaban y mató a las otras tres ovejas que formaban el pequeño rebaño. «¿Soluciones?» se pregunta el dueño de las reses: «No veo ninguna. Dejarlo, abandonar la ganadería, que parez que ye lo que quieren y que quede el monte pa ellos (los lobos)».

El lobo abreva en el Nalón recién nacido en Tarna y en los últimos meses ejemplares -probablemente procedentes de la Sierra del Aguión entre Salas y Pravia- se acercan a las vegas de la cuenca baja del río, ya en su trayecto final hacia la barra de San Esteban, en busca de presas fáciles, como han podido comprobar vecinos de diversos lugares del concejo praviano y del vecino de Muros de Nalón. En Forcinas de Abajo, José Antonio García, propietario jubilado de un taller de motos, ha perdido en poco más de un año 27 ovejas, la mayoría de raza xalda, por ataques de los cánidos. En el último de ellos él mismo vio a un ejemplar, con señas visibles de sarna, huyendo tras acabar con la vida de nueve reses. Lo tuvo en el punto de mira de su escopeta y en el último momento no disparó. A José Antonio le gustan los animales: «Nunca maté una oveja o un cordero míos, porque me dan pena, las tengo para que me limpien la finca», confiesa. No es partidario del ojo por ojo y entiende que la solución para sus animales «es un mastín. Lo tengo claro y no voy a adquirir más ovejas hasta que no pueda defenderlas con un mastín». Respecto a los motivos por los que el lobo ha llegado al Bajo Nalón y causa daños tampoco parece tener dudas: «Vienen del Aguión detrás de los jabalíes que han batido en las zonas de Salas y Belmonte: allí hay menos, mientras aquí aumentan. Si no pueden cazar un rayón (cría de jabalí) vienen a lo fácil».

Arriba: Una manada de lobos, dando buena cuenta de un caballo. Izquierda: Un oso atacando una colmena. Derecha: Manuel observa los daños que los jabalíes causaron en su finca de Oles. / FOTOS: LUIS SEVILLA / FAPAS / FUNDACIÓN OSO

A simple vista de la finca de este ganadero 'por afición', en Forcinas de Arriba se divisa la caseta en la que unos vecinos de este lugar sufrieron el ataque de los lobos. El último zarpazo lo recibieron en la trasera de su propia vivienda, justo al lado de la iglesia, en el centro del pueblo. Jesús Suárez muestra el lugar en el que un lobo devoró a un cordero y fue espantado por el mastín que cuida el rebaño: «Mi hermana lo vio desde la ventana cuando escapaba, luego el mismo perro enfiló las ovejas a guardarse en la caseta», recuerda. Pocos kilómetros más abajo del curso del Nalón, en La Pumariega, un barrio situado a las puertas del núcleo urbano de Muros de Nalón, otro cánido solitario accedió a una finca y mató tres ovejas en noviembre. Javier García, hijo de los propietarios señala el punto exacto en el que arrinconó a las reses y aún se sorprende: «No es un sitio aislado: a un lado hay una gasolinera y al otro un supermercado». En Villar, otro barrio rural de Muros, la ganadería de Casa Milito vio diezmados sus rebaños de ovejas y cabras en casi una veintena de ejemplares: «Nos quedan solo dos cabras y se acabó, ya no vamos a tener ni cabras ni ovejas», afirman los dueños, visiblemente molestos.

No es frecuente que otra especie salvaje también protagonista de daños causados a vecinos, el oso totémico de la fauna autóctona asturiana, vaya dejando tras de sí un rastro de sangre. Se suelen limitar a la destrucción de colmenas o a dar un susto a quien se lo encuentre cerca. En el verano del pasado año, sin embargo, un ejemplar de oso pardo irrumpió en una cabaña cercana a Banduxo, en Proaza y acabó con la vida de un burro, 'Manolo'. Marina, la madre del propietario, recuerda el suceso con pena: «Era un burro muy formalín, le ponías del ramal a una xata y la llevaba hasta el prau, como si fuera una persona». Pepe Álvarez, veterano ganadero del mismo lugar, afirma que la presencia de los plantígrados en la zona (enclavada en los concejos que recorre el río Trubia y la turística Senda del Oso) es algo con lo que siempre han estado familiarizados: «Yo mismo lo encontré más de una vez: un día, cerca de donde el año pasado mataron al burrín, vi a uno comiendo cerezas encaramado en el árbol y de más joven, un oso bastante grande, apareció a la vuelta de un camino. Le dije: «Apártaste tú o apártome yo» y debía de estar de buenas porque dio la vuelta y marchó. Lo que ya no era tan corriente es que se acercaran al mismo pueblo, como ahora».

En otro de los territorios frecuentados por el oso pardo cantábrico, el entorno del Parque Natural Fuentes del Narcea y el bosque de Muniellos, el apicultor Alberto Uría, de Ibias, lleva años sufriendo los embates de los plantígrados a sus colmenas. En la página web de la miel que produce y comercializa: Outurelos, colgó tras uno de estos ataques un emotivo y ejemplar alegato a favor de la conservación de ésta y de otras especies salvajes compatible con la defensa de los intereses de apicultores, ganaderos y paisanos en general: «Hay que asumir la convivencia con el oso porque él está en su espacio y es lógico que busque alimento, a la vez es necesario exigir a la Administración que se tome en serio el pago por los daños causados, que ahora se demora durante meses y que no siempre se corresponde con el valor de las colmenas perdidas». Pide medidas como las aplicadas en Francia: «Allí en el llamado Valle del Oso (en los Pirineos) se promocionan los productos elaborados por los paisanos con el valor añadido de que éstos trabajan en un territorio osero, ayudando a la conservación de la especie. El consumidor paga un pequeño plus para contribuir».

De todas las especies autóctonas que originan actualmente daños por su intrusión en zonas habitadas, sin duda, los jabalíes son los que más se han hecho notar, alcanzando incluso el núcleo urbano de ciudades como Oviedo o Gijón. Los ganaderos de Les Mariñes, en la rasa costera gijonesa y del vecino concejo de Villaviciosa, han sufrido cuantiosos destrozos en sus cultivos de maíz o en sus praderías a causa de los suidos. Nuria Martínez de la Ganadería Oles, en la parroquia maliaya del mismo nombre, encabeza la protesta de un grupo de productores lácteos de la zona. «Se trata de terrenos que están en un coto de caza, cuyos gestores (la Sociedad de Cazadores El Portal), no asumen los daños y tampoco se matan todos los jabalíes que se podrían eliminar». Además es una zona considerada 'de seguridad' por parte de la Consejería de Recursos Naturales, en la que no siempre es posible perseguir a los suidos por la proximidad de núcleos habitados. «Se han ido desplazando cada vez más cerca del mar -explica su marido, Manuel- y ahí tienen un auténtico refugio. Mientras tanto nuestras plantaciones de maíz han quedado casi arrasadas por completo».