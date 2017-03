La madre de Alba Carrillo rompe su silencio y se apunta al culebrón

El culebrón protagonizado por Alba Carrillo y Feliciano López no ha hecho más que empezar. A la guerra de reproches y acusaciones lanzados antre ambos se suma ahora la madre de la modelo, Lucía, que acudirá hoy a 'Sálvame Deluxe' dispuesta a defender el honor de su hija cueste lo que cueste.

Después de la polémica entrevista de Carrillo el pasado viernes en el citado programa, en la que cargaba nuevamente contra su expareja, aunque con más dureza, y desvelaba un «auténtico infierno» según sus palabras al lado de la familia del tenista, ahora uno de los personajes de la discordia en toda esta polémica vuelve a abrir la caja de pandora y rompe su silencio, esta ocasión en telelvisión y sin censuras, para salir en defensa de su hija.

La madre de Carrillo se expone ante la audiencia con la intención de defender a su hija y callar las bocas de todos los detractores que han aparecido durantelos últimos meses. Recordemos que muchos han señalado a Lucía como una de las principales culpables en la ruptura entre la modelo y el tenista, su carácter y continua presencia en la casa de la pareja al parecer habrían minado a Feliciano.

Sin embargo, Lucía, siempre a la sombra de su hija, ha optado por un perfil bajo ante los medios de comunicación cuando le preguntaban por su versión, defendiendo que no es un personaje público, pero parece que a cambio de una cuantosa cantidad económica la figura de estaría dispuesta a romper su silencio y defender a su hija, eso sí, siempre con talón por delante.

«He intentado no meterme pero es difícil; si alguna vez he ayudado a alguien, es a Feli. El entorno de Feli son unos sinvergüenzas, todos y cada uno de ellos. Si conocierais a mi hija os sorprenderíais. Yo no puedo ser tan buena como ella». Esas han sido las primeras palabras de la madre de Alba Carrillo, que parece estar dispuesta a no dejar títere con cabeza y continuar con la batalla. Y agrega más: «Lo único que le dije a Feliciano es «que era un pobre hombre».