Soraya Arnelas explota después de que la llamaran «mala madre»

Soraya Arnelas acaba de estrenar maternidad, pero en los pocos días que lleva ejerciendo ya ha podido comprobar la tremenda presión a la que se somete a las madres primerizas. Acostumbrada a compartir su día a día en las redes sociales, la cantante extremeña publicó en Instagram una foto en la que se la podía ver relajada, disfrutando de una velada junto a su pareja. «Nuestra primera semana de papis!! @michaelhg y yo salimos a celebrarlo», comentaba junto a la foto. Las críticas no se hicieron esperar. En pocos minutos se comenzó a especular con el hecho de que hubiera dejado a la niña tan pequeña para irse de cena.

Ante el chaparrón, Soraya Arnelas dio su opinión sobre lo que estaba leyendo en los comentarios de Instagram. «Que vosotras no lo hagáis no significa que yo no lo pueda/deba/quiera hacer… Cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus hijos y con su vida… no empecemos a dar lecciones». Un comentario que no hizo más que echar gasolina al fuego y que fue contestado con calificativos como el de «mala madre».

La cantante no quiso dejar pasar estas opiniones y se defendió dando explicaciones sobre su decisión. «Algún día os contaré el capítulo de esas mamás que no pueden darle pecho a sus hijos,y se alimentan a base de biberones… entonces esos niños se quedan en casa durante dos horas y media,dormidos, porque son bebes de 6 días,cuidados de una manera EXCEPCIONAL por sus abuelos mientras sus padres, que se aman de aquí al infinito pasan un rato juntos y se dedican tiempo, como debe ser, porque amamos a nuestros hijos, pero YO AMO A MI PAREJA COMO NO AMO A NADIE MÁS. Niños de 6 días que duermen, se alimentan y hacen sus cositas… nada más, porque son bebés de seis días.. no hay mucho más.. SI ESO ES SER UNA MALA MADRE, SOY UNA MALA MADRE!! Pero aún así, es mi vida y mi familia. GRACIAS», zanjó Soraya Arnelas.