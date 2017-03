El antes y el después de Miguel, de 'GH 17'

Irreconocible tras pasar por el quirófano. Miguel Vila, uno de los concursantes más polémicos de la última edición de 'Gran Hermano' ha reaparecido estos días en las redes sociales con una imagen que no ha dejado indiferente a nadie.

Es la primera imagen que vemos del 'ex gran hermano' después de que hace una semana compartiese en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le veía con un gorro de quirófano, tumbado en una camilla de un hospital y con marcas de rotulador en la cara.

El cambio tras su paso por la sala de operaciones no ha pasado desapercibido. Miguel, que se ha dejado crecer el pelo, aparece en la fotografía con una larga melena y mechas rubias y la piel de la cara totalmente estirada. «FELIZ de conseguir labrar la mejor versión de mí mismo! Si no arriesgas no ganas», escribió.