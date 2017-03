La prensa británica desvela el pasado oculto de la novia de Cristinao Ronaldo

Poco se podía imaginar Georgina Rodríguez que su vida iba a cambiar en tan poco tiempo. La joven, nacida en Jaca, trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci cuando Cristiano Ronaldo entró y se enamoró de ella. Fuentes cercanas a la pareja aseguran incluso que se trató de un flechazo y que desde entonces su relación es sólida y estable, tanto que ya se les ve juntos en algunos actos públicos a los que el futbolista debe acudir. Es el caso de los premios 'The Best', a los que el astro acudió también con su hijo pequeño.

Georgina y Cristina viven en una constante luna de miel tan solo perturbada por la indiscreta mirada de la prensa del corazón y sensacionalista. En este sentido, lo que no ha podido evitar Georgina, de 22 años, es que se indague en su vida hasta el último extremo. Eso fue lo que ha hecho el diario británico 'The Sun' que ahora desvela que la chica vivió varios meses en Bristol, Inglaterra, donde trabajó de aupair. Georgina cuidaba a unas niñas gemelas hasta que la familia para la que trabajaba se mudó y tuvo que publicar el siguiente anuncio: «Resido en Bristol, con una familia de la que cuido a sus hijas gemelas. Ha sido una buena experiencia teniendo en cuenta que es mi primer puesto como niñera. Mi familia aquí tiene previsto mudarse al extranjero y, por esta razón, busco otra para formar parte y compartir buenos recuerdos. Mi inglés es básico, pero me esforzaré. No tengo problemas en ayudar en las tareas del hogar».

El objetivo de Georgina en Londres era aprender inglés e iniciar posteriormente una carrera como modelo, algo que finalmente no consiguió. Fue por eso que tuvo que trasladarse a Madrid donde empezó a trabajar en Gucci y conoció a Cristiano Ronaldo.