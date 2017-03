La teta de Alyson Eckmann, otra vez al descubierto ante las cámaras de 'Gran Hermano Vip'

Las cámaras de 'Gran Hermano Vip' ya se están acostumbrando a los descuidos de la que fuese presentadora de «Hable con ellas», Alyson Eckmann, pero los espectadores no se cansan. Hace dos meses, la concursante sufrió un pequeño imprevisto que no pasó desapercibido en las redes sociales. Aly se estaba cambiando con la mala suerte de que un tirante del vestido resbaló por su hombro dejando un pecho al descubierto. Desde que entran en la casa de Gran Hermano, los concursantes son conscientes de que todos sus movimientos están vigilados por decenas de cámaras que apuntan hasta al rincón más recóndito de la vivienda. Sin embargo, tras dos meses encerrados a muchos de ellos se les olvida que mil ojos les observa. Este fue por ejemplo el caso de Alyson, que no se inmutó ante este desliz.

Un mes más tarde, la presentadora se percató de que su bikini le estaba jugando una mala pasada y dijo: «Se me está saliendo un pezón, un poquito de por favor Marco», lo que provocaron los celos de la novia del italiano desde el plató de televisión.

La presentadora ha dado mucho que hablar por tercera vez este fin de semana al enseñar de nuevo un pecho, esta vez frente a su compañero, Marco Ferri. La concursante vestía un bañador y encima una camiseta que estaba cortando la manga con la ayuda de Ferri. En ese momento uno de los tirantes del bañador se ha bajado dejando al aire uno de sus pechos. El italiano, lejos de sentirse incómodo por este hecho, ha sonreído a la cámara, mientras su compañera huía de la escena bastante ruborizada. «¿Ha sido a propósito», ha preguntado el concursante de «¿Volverías con tu ex?», mientras se reía. Aída y Daniela, que presenciaron la escena, comenzaron a criticar a la presentadora.

