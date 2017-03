La difícil confesión de Dulceida sobre su bisexualidad

Es una de las 'influencers' de mayor peso en el panorama nacional, pero no ha tenido un camino fácil. Es lo que se desprende de las declaraciones de Dulceida en 'Chester in love', el programa que coneduce Risto Mejide. Durante su entrevista, Aída Domenech habló de su profesión, de su bisexualidad y de su matrimonio y sus planes de futuro.

La bloguera reconoció que hacer pública su relación con Alba Paul y admitir su bisexualidad no fue fácil: «Estaba asustadísima porque me había imaginado que ninguna marca querría trabajar conmigo», relató, emocionada. Sin embargo, rompió la barrera del miedo y, según confesó, cuando lo contó "me quité un peso de encima".

Dulceida también habló de su futuro con su pareja, que pasa por tener dos hijos: “Queremos tener uno cada una, pero primero me toca a mí”, reveló la bloguera.